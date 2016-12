1.-Taxis nuevos, viejos vicios

O el director del Instituto de Movilidad, Juan Carlos Martínez Hernández, actuó con mucha ingenuidad… o lo contrario, con mucha malicia, en esto de los permisos para taxis ejecutivos.

Ayer anunció que se cerraba en mil 314 la cantidad de permisos para todo el estado, lo cual es algo ridículo. Otra posibilidad sería la de propiciar el trafique de permisos para que en el mercado negro alcancen precios estratosféricos. Como antes, como siempre.

Alimenta la sospecha el que se hayan entregado permisos a plataformas que tal vez ni lo sean, como ‘Mi servicio especial’, ‘Taxi plus Celaya’, ‘NTaxi’ …Porque con tres vehículos no estarían en condiciones de solventar inversión y operación.

Faltan por entregar 308 permisos, los cuales se otorgarán a solicitantes inscritos. Y se ahonda el recelo, ante la falta de transparencia.

Por si algo le faltara a este potaje, resulta que la empresa que hizo el estudio para determinar el número máximo de taxis es ‘Soporte de Empresas de Transporte’, la cual tiene dos demandas civiles, de 2009 y 2016, del Ayuntamiento de Guanajuato.

Este es uno más de los fierros calientes que tiene el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, en su fragua. A ver si logra sacarlo sin quemarse…

2.-Barbarismo vs. marquismo, sigue

Mientras los panistas les tunden a los priistas en lo local por asuntos relacionados con la corrupción, los priistas les pegan a los panistas en lo federal por lo mismo.

Ayer, Bárbara Botello pudo, por fin, aterrizar un plan que traía hace tiempo, el de acreditar documentalmente su inocencia. Lo hizo con una notificación del director de la Auditoría Superior de la Federación, ASF, Jesús María de la Torre.

Naturalmente, esto contradice la auditoría del Auditor Superior de Guanajuato, Javier Pérez Salazar, que fue validada por el Congreso hace una semana.

De ella derivarán demandas civiles y denuncias penales por irregularidades que alcanzan un monto de 216 millones de pesos.

Este enorme contraste le da a Bárbara para acusar al gobernador, Miguel Márquez, de persecución política.

Ayer también, en el periódico ‘El Financiero’ se recicló una información de hace semanas sobre la investigación del Senado por la presunta corrupción de tres gobernadores del PAN, uno de ellos el de Guanajuato.

Se consigna que la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana turnó al Pleno del Senado la solicitud a la ASF para que informe sobre las presuntas irregularidades en las cuentas de Guanajuato de 2013 y 2014 por más de ocho mil millones de pesos.



Desde que Bárbara era alcaldesa de León el pleito con Márquez era agudo y a éste le costaba tratar con ella. Por eso ayudó en lo que pudo para que el PRI no volviera a ganar. Lo consiguió… pero no logró deshacerse de Bárbara.

3.-Enredada y enredosa

Lizbeth Reyes Montúfar, la lideresa de la ASPAAUG, va a tener que mejorar su versión de lo que pasó con el Centro Recreativo que tienen en Silao, y que lleva casi año y medio cerrado y en el abandono.

Responsabiliza al Comité anterior, presidido por Carmen Cano Canchola, porque, dice, ‘no me lo entregó’, pero…

Lo que no le entregó fueron las oficinas de la Asociación por no reconocer su elección… aunque sí le entregó los fondos sindicales, en junio de 2015, según reconoce ahora Cano Canchola.

Lo del Centro tiene todas las trazas de haber sido una intriga de Lizbeth para luego cargarle el muerto a Carmen. Porque ella pagó su liquidación a los cuatro trabajadores del Centro, y ella fue quien decidió cerrarlo, dos meses después de haber tomado posesión, en junio de 2015.

En octubre de ese año, interpuso una demanda contra Cano por la posesión del Centro, la misma que perdió por no acreditar su personalidad como secretaria general de la ASPAAUG, según le notificó la jueza Margarita Rodríguez Huichapa en julio pasado.

No obstante esa derrota, Lizbeth se metió al Centro en octubre pasado. La autorización que no le dio la jueza se la habría dado, según ella, el rector general de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino, al cederle el Centro en comodato. Una versión que no se sostiene pues ese comodato ya existía desde hace 15 años.

En fin, que este lío se suma a otros, como el de las pensiones, que debe resolver Lizbeth para intentar ganar algo de legitimidad luego de quedar vulnerada, en la última asamblea de delegados, por su intento de modificar el Contrato Colectivo de Trabajo.

Juan Ignacio Martín Solís

El secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado mandó publicar, ayer, la convocatoria para la compra y distribución de medicamentos del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato. Señala, incluso, a su Testigo Social.

Esto es legalmente irreprochable.

Sin embargo, no lo es el contexto en que esto ocurre ni los antecedentes de esta licitación.

La de ayer, es la segunda convocatoria, luego de haber declarado desierta la primera. Una segunda declaración de ‘desierta’, dará al gobierno del estado el derecho de asignación directa… lo cual ha ocurrido de manera continuada en los últimos dos años.

Lo peor es que al ejercer ese derecho, el gobierno ha repetido su elección y otorga los contratos a las mismas, dos empresas: Intercontinental de Medicamentos y Dimesa.

Este ‘modus operandi’ no ha pasado desapercibido para nadie, y naturalmente provoca grandes suspicacias incluso a nivel nacional.

Con esos antecedentes, y por el presupuesto en juego, mil 650 millones de pesos, debió tenerse un mayor cuidado en esta licitación.

Hacer publicar la convocatoria en esta temporada equivale a un ‘sabadazo’, lo cual atrae suspicacias automáticamente. Incluso si la intención es hacer las cosas correctamente, como se espera así sea.

Se construyen condiciones para que toda sospecha previa deje de serlo… y empiece a convertirse en certeza.