1.-Fiscal Anticorrupción y el fingimiento

Hoy, cuando sesione la Comisión de Justicia del Congreso, el gobierno de Miguel Márquez podría cancelar la oportunidad de demostrar su real compromiso con la lucha anticorrupción.

Esta Comisión, que preside el PRI, con Arcelia González, pero que domina el PAN, con Libia Denisse García, Beatriz Hernández y Juan José Álvarez, dictamina hoy la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público para establecer la duración en el encargo del primer Fiscal Anticorrupción.

Desde el Poder Ejecutivo priva la voluntad de que este nombramiento, que por primera y única vez hará el Congreso, sea provisional.

Esto es, sin fijar duración, para dejar intacta la facultad al que será el primer Fiscal General de Justicia.

Lo perverso del asunto es que ese Fiscal General sería el actual procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, y que el Fiscal Anticorrupción provisional sería su subordinado, Navigio Agustín Gallardo Romero.

Zamarripa decidirá si lo deja o lo cambia, pero, en tanto, se encargaría de lo que ya sabe hacer en cuanto a la lucha anticorrupción…nada.

Porque casi parece un juego, pues Navigio ¡ya es ‘Fiscal Anticorrupción’! Lo es desde octubre de 2014, y hasta ahora nada se sabe de su función.

Su oficina se llama: ‘Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos’.

El PRI y el PVEM han propuesto que se fije un período para el Fiscal Anticorrupción con el fin de dotarlo de independencia, pero el PAN se opone.

Mañana se consumaría el ‘mayoriteo’ panista, en la última sesión del Periodo Ordinario, y en un Extraordinario se nombraría al Fiscal Anticorrupción.

2.- Aflicciones universitarias

No perdió el tiempo la secretaria general de la ASPAAUG, Lizbeth Reyes Montúfar, y ayer mismo fue a entregarle al rector general de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino, su propuesta sobre la reforma al sistema de pensiones y jubilaciones, aprobada en Asamblea General.

Fue una jugada de pizarrón, pues apenas antier Guerrero anunció que habrá un período de 90 días para que los universitarios opinen sobre esa reforma.

El problema vendrá para cuando se quieran formalizar legalmente las cosas con Lizbeth, pues podría no tener la legítima representación de la ASPAAUG.

Acaba de perder su apelación en segunda instancia en contra de la sentencia por acoso laboral, lo cual significa que se ratifica la condena a pagar más de 70 mil pesos a Emma Abygaíl Rangel.

De acuerdo a los estatutos del sindicato, no podría seguir siendo su dirigente por no ‘dar ejemplo de probidad y honradez’ y no tener solvencia moral.

Esto tendría que hacerlo valer el presidente de la Comisión de Honor y Justicia, Fernando Cervantes Aguayo.

3.-Que siempre sí…

Pues vino a resultar que fue Andrés Manuel López Obrador, y no Vicente Fox Quesada, su ‘Némesis’, quien logró que Miguel Márquez se animara a ‘destaparse’ como aspirante presidencial.

Para replicarle al ‘ninguneo’ del que lo hizo objeto (‘¿Miguel Márquez? ¿Quién es ese?, no lo conozco’), el gobernador declaró: ‘Obvio, empieza a sonar ya el nombre de Miguel Márquez y ya no le gustó, ojalá y le pueda dar la sorpresa’.

Eso de ‘sonar’, más o menos viene ocurriendo desde hace varios meses. Lo nuevo es el deseo expresado por Márquez de poder sorprender a ‘El Peje’ con lo de su candidatura.

Acaso sin proponérselo, el provocador tabasqueño consiguió que el purimense se quitara la capucha.

Ello, estimulado por las ‘porras’ que le echaba la gente en Silao, en las ‘Colonias Nuevo México’, allá por el rumbo del Aeropuerto, y sus gritos de: ¡Anímate!

4.- Tristeando

Lejos de sus días de gloria, el exgobernador Juan Manuel Oliva Ramírez busca hacer algo de presencia entre la militancia de aquellos municipios, de pequeños a medianos, gobernados por el PAN, tanto para su candidato a gobernador, Fernando Torres Graciano, como para él mismo, que querría ser senador.

Para eso ha hecho base en Pénjamo, donde cuenta con el apoyo irrestricto del alcalde, Juan José García López, quien incluso lo ha contratado como asesor.

Buscando expandirse, el fin de semana se fue a Huanímaro, ‘el mero día de San Juan’, a fiesta patronal. Por lo reportado ‘le fue como en feria’, pues no hubo políticos locales que se dejaran ver con él.

El alcalde, Óscar Chacón Vargas, en cambio, se anduvo acompañando del diputado federal, Erandi Bermúdez. Ambos, como se sabe, son partidarios de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, el competidor de Torres Graciano por la candidatura del PAN a gobernador.

Humberto Navarro de Alba

En su creciente fuga de las responsabilidades de su función, el delegado de la Conagua ha decidido reñir, incluso, contra la lógica.

Ahora le dio por decir que el modo en que se maneja la presa ‘Álvaro Obregón’, conocida como ‘El Gallinero’, por su cercanía con esta comunidad de Dolores Hidalgo, no le incumbe a la Conagua.

Que, por tratarse de una concesión, otorgada desde 1976 a la ‘Asociación de Usuarios de la Presa Álvaro Obregón’, la Conagua no puede intervenir.

Incurre en una contradicción, incluso, respecto a sus propios dichos.

Porque señala que la Asociación tiene las facultades de administrar, conservar y operar la presa, pero que la Conagua debe vigilar la estructura y hacer respetar la cuota de agua que establece la concesión.

Y ahí es donde está el problema que hoy tiene la presa. Ante la sequía, los concesionarios extrajeron agua de más, lo cual ha provocado su práctica desecación y la muerte de miles de peces.

En su evasión de responsabilidades, el delegado declara que para él ‘los concesionarios no están violentando absolutamente nada’, y que el problema de contaminación por los peces muertos tampoco tiene que ver con él.

Al mismo tiempo, encamina la responsabilidad al alcalde, Juan Rendón López.

Todo esto es una verdadera impudicia, pues las aguas nacionales, como se sabe, son un asunto federal, y la instancia responsable es la Conagua.