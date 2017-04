1.- Inseguridad, ¿qué sigue?

La última sesión del ‘Grupo de Coordinación de Seguridad’, presidido por el gobernador, Miguel Márquez, fue una respuesta a la escalada criminal… pero solo enunciativa. Faltan las acciones.

Su planteamiento, ‘No a la impunidad’, es una severa llamada de atención para… los mismos integrantes del Grupo.

Una parte del llamado entra en el terreno político, y le corresponde al secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera.

Esto es, la convocatoria a partidos políticos, ayuntamientos, senadores, diputados federales, cámaras empresariales, asociaciones civiles y medios de comunicación para que se sumen con sus propuestas ‘a fin de lograr un consenso’.

El componente estratégico más complicado también cae en el terreno del secretario de Gobierno: coordinar a Carlos Zamarripa, el procurador de Justicia, y al secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, para que mejoren su desempeño.

Aunque no se reconozca oficialmente, la criminalidad y la violencia siguen remontando, al grado de crisis. No se trata de un momento. Es una tendencia.

Durante el sexenio de Juan Manuel Oliva fue cuando se disparó la ola homicida. Recibió al estado, en 2006, con 242 homicidios, y se lo dejó a Márquez con el triple, 771, en 2012. El año pasado fueron 991.

Medidos con nosotros mismos, el deterioro es apreciable. Pero, también, en el contexto nacional. Con la marca histórica de 326 homicidios en el primer trimestre de 2017, Guanajuato pasó a ocupar el 9° lugar nacional.

Rodríguez Junquera requiere el apoyo pleno de Márquez para intentar operar sin que le estorben las intrigas palaciegas.

Pero, si no le pone energía y talento, y si no tiene libertad para meter en cintura, y correr, si fuera el caso, a algunos de los subsecretarios y directores de su Secretaría, y si Álvar y Zamarripa no se allanan, se ve remoto que consiga algo.

2.- La Sedesol se descompone

Con ansiedad, con un lenguaje barroco, y tan confuso como la ‘filtración’ que se propuso desmentir, el encargado del despacho de la delegación de la Sedesol, Israel Hermosillo, mandó un boletín el sábado…

Sólo para evidenciar la guerra interna que se ha desatado entre priistas por la titularidad de la delegación, la cual quedaría definida hoy por parte del titular de la Sedesol, Luis Miranda.

Dice, a propósito de posibles malos manejos en tiempos de la exdelegada Claudia Navarrete, que la ‘filtración’ a un medio fue ‘de información sesgada al parecer de mala fe y con el ánimo de desprestigiar a las instituciones Sedesol y PGR’.

Acepta que hay un ‘presunto delito de peculado’, pero dice que es entre particulares y no hay funcionarios públicos involucrados…

Aunque contradictoriamente refiere que hubo ‘aparentes irregularidades’ del coordinador de ‘Opciones productivas’ y del subdelegado de Desarrollo Social.

Según la ‘filtración’, habría mal uso del dinero de 40 microcréditos y facturas apócrifas.

3.- ¿Y la Ley tantas veces prometida?

La última denuncia de una agresión contra una periodista la acaba de hacer, el viernes, la directora de ‘Las Libres’, Verónica Cruz.

Refiere el caso de Juana Macaria España García, a quien un sujeto atacó, despojándola de su mochila y equipo fotográfico en Valle de Santiago el pasado domingo 16. Presentó una denuncia ante el Ministerio Público.

Ella es de Celaya, estudia en la UG, es periodista y escritora. Colabora para el portal ‘El Informe Libre’ de Sacramento, California, dirigido a los guanajuatenses que residen ahí.

El delegado de Gobernación, Javier Aguirre, se subió al caso de la periodista Socorro Bernal, suscitado en León, y urgió a los diputados a expedir la Ley de Protección a Periodistas…

Hace poco, cuando el atropello de Jorge Alberto Rodríguez al periodista Gilberto Navarro, en Guanajuato, la diputada Irma González, del PRI, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que era cosa de nada la expedición de la mencionada Ley.

La secundó su compañero de Comisión, Guillermo Aguirre, del PAN, y la semana pasada el coordinador panista, Éctor Jaime Ramírez Barba.

Sin embargo, a pesar de tener dos iniciativas de Ley, la citada Comisión no las dictamina. En su última sesión, el 31 de marzo, ni siquiera se abordó el asunto.

Posdata

San Felipe, otro ‘round’.- Arturo Luna, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano de San Felipe, demanda justicia al ‘Ombudsman’, Raúl Montero de Alba, por los ataques del alcalde, Mauro Gutiérrez. Lo acusa de discriminación e injurias. Y que por su culpa es objeto de estigmatización social, pues la gente le dice ‘mente ociosa’, ‘sin oficio ni beneficio’.

ARTURO LARA LÓPEZ

No porque el asunto no sea de su competencia, la canalización de recursos públicos para el trabajo científico, el titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior, SICES, puede quedar ajeno a tan delicado tema.

Porque así se percibe, a propósito de la ‘Marcha por la Ciencia’ que se realizó el sábado pasado en Irapuato. Esto, como parte de una manifestación mundial, ocurrida en más de 600 ciudades en todo el mundo.

La jornada se vivió con mayor intensidad en Estados Unidos, en donde los científicos protestaron contra la postura del presidente Donald Trump, antagónica del consenso científico a propósito del cambio climático.

Por su parte, el propio Papa Francisco saludó mediante un ‘tuit’ a la marcha.

En Irapuato se congregaron más de un centenar de científicos y estudiantes de ciencias del Cinvestav, Langebio, UG e Itesi.

Compartieron las demandas sobre el cambio climático, pero también cuestionaron la insuficiencia presupuestal para la ciencia, atribuyéndosela a la corrupción.

Desde hace meses, el Cinvestav y el Langebio han denunciado que están en riesgo sus actividades por los recortes presupuestales.

La demanda es que se canalice el uno por ciento del PIB a ciencia y tecnología, y no el 0.4 por ciento que se les destina.

Mañana, cuando la SICES tenga su 4° Foro con la Unesco, sería ocasión para expresar solidaridad con la demanda de más recursos.