1.-Rebote del “Caso Duarte”

Tarek Abadalá Saad, uno de los extesoreros de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz preso en Guatemala, es diputado federal y enfrenta un proceso de desafuero para que responda por anomalías por más de 23 mil millones de pesos.

Su desafuero lo tiene que decidir la Sección Instructora de ‘San Lázaro’, la cual preside el diputado silaoense Ricardo Ramírez Nieto, coordinador de los diputados priistas guanajuatenses.

No sobra señalar que, al igual que Ramírez Nieto, Tarek Abdalá es del PRI.

La solicitud de desafuero la interpuso, hacia los últimos días de enero, Jorge Winckler, el fiscal general de Miguel Ángel Yunes Linares, el militante del PAN que gobierna Veracruz.

Otro extesorero de Duarte, Mauricio Audirac Murillo, ha acusado a Tarek Abdalá de orquestar un fraude por 220 millones de pesos en la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.

Y todavía ayer, en Guatemala, en la audiencia en la que la Fiscalía de ese país le dio a conocer a Javier Duarte los cargos que se le hacen, el exsecretario de Seguridad de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, informó que Tarek le pidió desviar ‘millones’ de su dependencia.

Ricardo Ramírez Nieto había decidido enviar la resolución sobre el proceso de desafuero del diputado veracruzano para mayo.

Sin embargo, el arresto de Duarte presionó el asunto y sus compañeros de la Sección Instructora, Juan Piña, del PAN, y Omar Ortega, del PRD, le exigieron que fuera en abril.

Lo acusaron de manipular los tiempos para que lo del desafuero cayera después del período de sesiones, que es a fin de mes. Ricardo tuvo que ceder y ya convocó a la Sección para el jueves 27 de abril.

Si no se decide el jueves, será el viernes. Y si persistiera el empate, lo cual es muy probable, pues la cuarta integrante de la Sección, Sandra Méndez, también es del PRI, no habría desafuero.

Pero, si se declara procedente el desafuero, se iría al Pleno, a pesar del Amparo que acaba de conseguir Tarek.

Ricardo sabe el tamaño de la carga que tiene. Por eso pondrá en juego sus habilidades jurídicas para proponer una ‘resolución impecable… y quizás sorpresiva’.

2.-El regidor y su acertijo

Si el secretario del Ayuntamiento de Guanajuato, Carlos Torres Ramírez, no arma un buen alegato jurídico, puede ser cosa de nada para que el desaforado regidor del PRD, Julio César García Sánchez, retome el puesto.

Luego de que se le fueron cerrando sus opciones, Julio César decidió presentar el lunes pasado su solicitud formal al Ayuntamiento ‘cuevanense’ para regresar a la regiduría.

En su momento, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Miguel Valadez Reyes, promovió que se repusiera el proceso judicial contra García. Con ello, la judicatura se limitará a dictar una sentencia, sin pronunciarse sobre su separación de la regiduría.

Por su parte, el Congreso acabó decidiendo que la reinstalación de Julio César en la regiduría no es de su competencia, que los diputados ya habían cumplido.

A Julio César, el secretario Torres le habría dado ocho días para responderle, después de que se pronunciara el Ayuntamiento. También, por orden del alcalde, Edgar Castro, le habría pedido una notificación del Congreso.

Por eso, en la sesión de hoy del Ayuntamiento no está incluido este punto.

Sin embargo, el regidor suspendido y su abogado, Roberto Hernández, ven las cosas de otra manera: con la desaparición del fuero, su notificación es solo un aviso, pues el Ayuntamiento no tendría por qué pronunciarse.

Así, Julio César podría llegar, desplazar a su suplente, José Luis Suárez, ‘Rubí’, y a ver quién se atreve a desalojarlo.

3.- Guerra perredista

Por ser el presidente de la Comisión de Fomento Agropecuario, y por tratarse de su tierra, el titular de la SDAyR, Paulo Bañuelos, invitó a su gira por Acámbaro al diputado perredista Gerardo Silva Campos.

Pero no contaba con que la gente del alcalde, Gerardo Alcántar, y éste mismo, boicotearan al diputado y le impidieran hacer uso de la voz en un acto tras otro.

Por eso, el mismo Bañuelos tuvo que intervenir para que lo dejaran hablar, lo cual puso en evidencia el primitivismo de ‘El Gerry’.

Silva, incluso, recabó reconocimientos en San José de las Pilas, de cuando era alcalde y Gerardo Alcántar apenas un regidor.

Empero, Silva no se quedó con la ofensa. Retomó su batalla contra el líder municipal del PRD, el síndico que obedece a ‘El Gerry’, Alejandro Vázquez Rosiles, y volvió a exigir su destitución.

Ysmael López García

Una descomposición social seria, que tiene efectos en la violencia criminal, está causando daños muy severos a la vida pública de San Francisco del Rincón, cuyo alcalde reclama un auxilio extraordinario.

Un apoyo y coordinación que demandó, si bien airadamente, hace más de un mes, y al parecer no llega. O no en la medida necesaria, para instrumentar una estrategia de más calado, que no sea solamente reactiva.

El suceso de ayer, en el cual fueron ejecutadas tres personas, así como la ejecución de cinco más en febrero, muestran una complejidad terrible, la del involucramiento de familias en la actividad criminal.

El alcalde ha señalado reiteradamente que la parte más virulenta de la criminalidad que no cesa son las drogas y su trasiego, aunque, según los indicios, se han mezclado otras actividades criminales.

Las respuestas que en su momento recibió a sus exigencias del secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, ‘fue un exabrupto’, y del delegado de la PGR, Jaime Porfirio García Belio, de justificar la falta de coordinación, sólo profundizaron la crisis.

El envío de más personal de la Secretaría de Seguridad y de la Procuraduría estatal no parece haber dado resultados.

De ahí que es necesario y urgente que estas instancias, y la PGR, trabajen más a fondo con las autoridades municipales para instrumentar una nueva estrategia que, por principio, contenga la ola criminal.