1.-Seguridad, las falsas promesas

A la luz de antecedentes, compromisos y ‘logros’ declarados, no tiene asidero la aseveración del gobernador, Miguel Márquez, de que la infiltración criminal en la Procuraduría de Justicia y en las Fuerzas de Seguridad Pública es una ‘excepción’.

Pretende pasar la hoja minimizando lo que es, tal vez, el peor síntoma del fracaso que puede estigmatizar el sexenio. Porque, según el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, aún falta detener a más agentes que sirven a los criminales.

Álvar Cabeza de Vaca, el secretario de Seguridad, se vuelve a atrincherar en su silencio, cuando, apenas en marzo, presumió que todos sus elementos habían pasado los exámenes de Control y Confianza…

A ello hay que agregar que Zamarripa tiene su propio Centro de Evaluación… Entonces, ¿qué pasó?

Al poner en operación ‘Escudo’, Márquez decía que con él evitarían que los delincuentes pudieran evadir a la justicia, y que fortalecerían su capacidad de reacción…En suma, que se trataba de ‘un programa integral y amplio’.

Pero ahora, la diputada Elvira Paniagua dice que Escudo no es más que ‘fierros’ de un sistema, y que no se pueden auditar sus resultados porque no es un programa…

Más que perdones y justificaciones, el gobernador debería ordenar un diagnóstico radical para saber de qué tamaño es el tumor…

2.-Le ganan los ‘grillos’

La virtud se le convirtió en defecto al presidente municipal de Celaya, Ramón Lemus Muñoz Ledo: ganó la elección por ser ‘candidato ciudadano’, y perdería la reelección por lo mismo.

Los ‘grillos’ del PAN, que se han sentido desplazados en las últimas dos elecciones a alcalde, con Lemus e Ismael Pérez Ordaz, vieron llegar la hora de la revancha.

El grupo compacto lo conforman los exalcaldes Rubí Laura López Silva, José Rivera Carranza y Gerardo Hernández, así como el exdiputado Rubén Arellano.

Contando con la ingenuidad de Lemus, empezaron por asaltar el Comité Municipal del PAN y lograron colocar a Rainier Hernández Ruiz.

Rainier cumple al pie de la letra su encomienda, y así empezó la semana desatando los demonios al anticipar que no se piensa en Lemus para la reelección. Que hay que ‘refrescar’.

Lemus dice que la postura de Rainier debe ser algo muy personal, ‘una opinión’. Pero más parece un mensaje.

Porque el líder municipal panista reveló que Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, presunto candidato del PAN a gobernador, también piensa que hay que refrescar…

Y con Diego trabajan, en la Sedeshu, Rivera y Arellano. Además, está la labor de zapa que hacen desde la subsecretaría de Vinculación, de la Secretaría de Gobierno, contra Lemus, a través de Julio Martínez Franco.

Rainier, el infidente, dice que a quien quieren impulsar es a la diputada Elvira Paniagua.

3.-FIC, del centro a la periferia

Hoy se presenta el programa de la XLV Edición del FIC en ‘Bellas Artes’, en la CDMX, por la mañana, y en el ‘Juárez’, en Guanajuato, por la tarde.

Estarán con la secretaria de Cultura, Ma. Cristina García, y la directora del FIC, Marcela Díez, el gobernador, Miguel Márquez, el alcalde ‘cuevanense’, Edgar Castro, el director del Instituto de Cultura, Juan Alcocer, y el director de Turismo, Fernando Olivera.

Anoche no se confirmaba la asistencia de Eruviel Ávila, gobernador del estado invitado, el de México. De Francia, estará la embajadora, Anne Grillo.

Edgar Castro estuvo desde ayer en la CDMX para participar en el encuentro de las organizaciones de alcaldes, Fenamm y Conamm, con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, en Palacio Nacional.

4.- Un diputado intrépido

Parece que no va a ser ‘Lupita’ Velázquez, la diputada priista que le puso una paliza en la tribuna del Congreso, quien se convierta en Némesis del diputado del PAN Juan Carlos Muñoz, sino otro diputado panista, Guillermo Aguirre.

Ahora lo vuelve a desafiar, no obstante que en abril lo insultó e intentó golpearlo. Y no una, sino tres veces.

Esto, porque se encolerizó al cuestionarlo acerca de su negativa a analizar la ‘Ley de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia’ en la Comisión de Seguridad Pública, de la cual Aguirre es integrante y preside Muñoz.

Aguirre llegó a decir que lo denunciaría ante el Ministerio Público.

Por lo proto, vuelve a arremeter y contradice a Muñoz, quien niega reformas a la Ley de Movilidad (‘está perfecta’), mientras él asegura que son necesarias ante los conflictos por taxis ejecutivos ‘pirata’.

Parece verificarse el dicho aquel, ‘Pa´los toros de Jaral, los caballos de allá mesmo’.

Éctor Jaime Ramírez Barba

Muy flaco favor le hace el coordinador de los diputados del PAN al gobernador, Miguel Márquez, con su intento de defensa por la infiltración criminal en la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia.

Sobre todo por lo absurdo del argumento, ‘es porque las autoridades estaban vigilando’, con el que quiere ocultar un grave desperfecto.

Esto, al intentar justificar el hallazgo de seis integrantes de las dos instancias responsables de la seguridad en el estado, que fungían como agentes de un grupo criminal dentro de ellas.

Las fallas en los exámenes de Control y Confianza, cuyo Centro Estatal está certificado por el Sistema Nacional de Seguridad, según dijo en febrero el secretario de Gobierno que se fue, Antonio Salvador García López, constituyen un auténtico ‘foco rojo’.

Y no debieran ser minimizadas, como hace el líder cameral. Más le ayudaría al gobernador si llama a comparecer al procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, y al secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca.

Y si hace que se supere la negativa a auditar a ‘Escudo’, así como si contribuye a diagnosticar los males del aparato estatal de seguridad.

Los diputados, y en general el panismo, están obligados a ayudar a Márquez en esta emergencia. Pero no políticamente, con justificaciones y ocurrencias. Se deben a los guanajuatenses, no a los partidos de oposición.