1.- Y cayó ‘Toño’ Salvador…

Le costó trabajo al gobernador, Miguel Márquez, tomar la decisión de destituir al notario, exmagistrado y exalcalde francorrinconense Antonio Salvador García López de la Secretaría de Gobierno.

Porque lo había invitado a trabajar con él por empatía y paisanaje, por ser ambos de los ‘Pueblos del Rincón’. De hecho, él es quien lo llama ‘Toño’ Salvador.

Pero Márquez tuvo que asumir la cruda realidad: que le queda menos de un año y medio del sexenio, y que debe ir cerrando varios frentes de conflicto que ‘Toño’ Salvador no pudo… y no iba poder.

Entre otras razones, porque en su dependencia nadie le hacía caso y dejó se convirtiera en la anarquía feliz.

Desde ahí se hizo, por ejemplo, la operación para la ‘cargada’ en favor de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

También dejó que le crecieran los conflictos con ‘Uber’ y con lo del ‘Unebús’ por culpa del director de Movilidad, Juan Carlos Martínez.

No coordinó al procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, y al secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, quienes ejercen una suerte de autogobierno.

No sólo no llamó al orden al subsecretario de Vinculación y Desarrollo, Rolando Alcántar, por su operación a favor de Diego Sinhué, tampoco ejercía el mando sobre los otros subsecretarios, María Libia Gómez, de Trabajo, y Arturo Navarro, de Servicios a la Comunidad.

Así, ¿cómo? La impresión es que a Márquez se le había hecho tarde…

2.- Los otros cambios

Como parte del paquete de cambios, en otro más de sus ‘sabadazos’, Miguel Márquez promovió a su viejo camarada, compañero de mil batallas, Juan Antonio Acosta Cano a la Subsecretaría de Planeación y Operación de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Sedeshu.

Acosta fue colaborador de Márquez desde que era director del DIF estatal, y desde entonces se convirtió en su operador…

Con esta promoción, queda en la tesitura de que podría sustituir a Diego Sinhué Rodríguez Vallejo en la titularidad de la Sedeshu cuando se vaya a la campaña.

A Martín López Camacho lo movió de la Sedeshu a la subsecretaría de Fomento y Desarrollo de la Sociedad Rural de la SDAyR, la cual había quedado vacante desde que el nuevo secretario, Paulo Bañuelos, despidió a Alberto Cifuentes, excolaborador del exsecretario Javier Usabiaga.

Un despido extraño es el de José Manuel Casanueva, quien fue nombrado subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable cuando se le removió de la subsecretaria de Finanzas por el desgaste que tuvo a raíz de las controvertidas asignaciones de los contratos del Seguro Popular.

3.- Un alcalde ‘previsor’

Pasa en todos los municipios, hasta en Coroneo. El presidente municipal, Israel Morales Bermúdez, sin cuidar mucho eso de los perfiles, acaba de nombrar a su sobrino, Jorge Omar Said Morales, como director de Desarrollo Social.

El asunto no tendría mucho de particular, aparte del posible nepotismo, si además no confluyera el hecho de que Jorge Omar estaba de encargado del despacho de Comunicación Social, un área de las más alejadas del combate a la pobreza.

El sobrino del presidente entró a sustituir a Javier Almaraz quien, según usos y costumbres, renunció por ‘motivos de salud’.

Lo cierto es que Jorge Omar fue escogido para manejar los programas sociales, de la Federación, el Estado y el Municipio, escrupulosamente… en función de los intereses políticos de su tío, quien, a tiempo, otea el horizonte para asegurarse un nuevo puesto en la lotería electoral por venir.

4.- Jaleo para rato

Ante el pleito que, todo indica, no tiene para cuando acabar, le ha planteado al alcalde irapuatense, Ricardo Ortiz Gutiérrez, el regidor del PRI, David Roberto Muñoz Torres, y viceversa, quien tendrá que ponerse las pilas es el secretario del Ayuntamiento, Francisco Xavier Alcántara Torres.

Cuando ya le había reportado al alcalde que había platicado con Muñoz y todo estaba solucionado, y que éste habría dicho ‘voy a sumar no a restar’, el regidor reaccionó con su furor de siempre.

Además de negar la entrevista con Alcántara, dijo que él no había hablado de ‘aritmética’, y que, sin menospreciar a sus subordinados, sólo aclararía los diferendos con Ortiz.

Así es que Alcántara tendrá que revisar su arsenal, político, pero también jurídico. Porque para llevar adelante el pleito con Muñoz no le puede aconsejar a Ortiz que solicite su desafuero, porque… el fuero ya desapareció.

Tendría que documentar la solicitud de revocación o suspensión del mandato según la Ley Orgánica Municipal.

Gustavo Rodríguez Junquera

Sin caer en el lugar común, puede decirse que el flamante secretario de Gobierno está frente al reto profesional y político más grande de su carrera.

El nombramiento que le hace el gobernador, Miguel Márquez, podría equipararse a lo que vulgarmente se conoce como ‘bomberazo’.

Esto, por el déficit operacional y político en que deja la dependencia el secretario que se va, Antonio Salvador García López, y con tiempos muy apretados.

Escuetamente, Márquez le dijo ayer que lo invita para el cierre de su gobierno, una tarea compleja, si las hay.

Le refirió algunas áreas que debe atender: diálogo con los partidos políticos, vinculación con el Congreso, atención a las OSCs, promoción y defensa de los derechos humanos…

Pero hay mucho más en las funciones de la secretaría que se considera la ‘vicegubernatura’.

La paz social es la principal de ellas, y para ello es necesario resolver conflictos de intereses, políticos, económicos, sociales…ajustar la política de Seguridad Pública…Atender y vincularse con los 46 municipios… Especialmente, atender las cuestiones político electorales que se avecinan…

Viene de ser ‘ombudsman’ durante ocho años y, como causa superviniente, con el actual nombramiento se puede cuestionar la independencia con la que debió ejercer aquel puesto.

En todo caso, tiene el abierto desafío de demostrar, con talento y trabajo, que está a la altura de este desafío.