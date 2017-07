1.-Los apuros de la delegada

En cuanto se le cuestionó por su dicho de que viene a ‘poner orden en casa’, la delegada del CEN del PRI, Graciela Ortiz González, reculó.

Cuando se dio cuenta de que su tropezón verbal la había puesto en evidencia, le quiso componer, pero ya no hubo vuelta atrás y la imagen persistió.

Dijo que no era que hubiera encontrado un PRI desordenado, sino que veía la necesidad de poner a trabajar a grupos y corrientes en el objetivo de ganar la gubernatura…

Pero ahí está, precisamente, el desorden priista, en la fractura interna y en la exclusión, la cual, reconoció, viene a remediar.

Frente a la urgente renovación del Consejo Político Estatal, dijo que el CEN ‘garantiza la inclusión’, lo cual es una crítica al grupo hegemónico, el de Gerardo Sánchez. Pero también censuró a sus detractores, a quienes señaló ya tienen puestos públicos…

De la posible alianza con el PRD, de la que habló Gerardo, dijo que le parecía viable. Sin embargo, ya se les adelantó el PAN con el Frente Amplio, el cual apoya Miguel Márquez.

2.-Fondo Minero, una larga historia

Por desacuerdos entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal de Guanajuato, los pueblos mineros no han tenido la inversión del Fondo Minero, desde 2014.

El diferendo tendría que quedar resuelto hoy, cuando se reúnan los representantes de ambos gobiernos en la oficina del delegado de Sedatu, Javier Contreras Ramírez. También estarán los representantes de los pueblos y los de las compañías mineras, además de un enviado de las oficinas centrales de la Sedatu.

Luego de arduas batallas entre el Estado y el Municipio, desde el año pasado quedaron definidos los proyectos en los que se invertirá el Fondo de 2014.

Pero no se ha aplicado porque no se ha definido el destino del Fondo de 2015 porque el gobierno estatal no ha presentado sus proyectos.

A la reunión de hace tres semanas ni siquiera mandó a su representante, lo cual es una responsabilidad del secretario particular del gobernador, Ricardo Narváez Martínez, quien la delegó al subsecretario operativo, Gerardo Trujillo Flores.

Las diferencias se centran en que, mientras los pueblos mineros quieren agua y electricidad, y a ellos se suma el alcalde, Edgar Castro Cerrillo, el gobierno estatal quiere que se invierta en caminos, principalmente del ‘Rally’.

Según se ha dicho, lo que está atorado son $14 millones del Municipio y 8 del Estado, de 2014, y $17 millones y 9, respectivamente, de 2015. Las cantidades del Fondo de 2016 se definirán en un mes y medio.

3.-Intolerantes

Ayer, en el Arco de la Calzada de León, grupos de la comunidad LGBTTTI se pusieron al nivel de sus peores detractores, vandalizaron el ‘Autobús de la Libertad’ e impidieron que bajara el presidente del ‘Consejo Mexicano de la Familia’, Juan Dabdoub.

Destacó, entre los que pintarrajearon el autobús, la regidora del Ayuntamiento de Guanajuato, ‘Rubí’ Suárez Araujo.

Dabdoub, quien recorre el país en defensa de la familia tradicional y contra la ‘ideología de género’, acababa de ser denunciado por su intolerancia, al haber tapado con la mano la boca a una mujer que lo cuestionaba, en Tepatitlán, Jalisco.

Eso calentó los ánimos en León, pero no justificaba una respuesta a la misma altura, que alimenta una polarización que puede ser muy riesgosa para las minorías. Es de desear que las cosas no se salgan de su cauce mañana, cuando se realice la marcha del ‘Orgullo Gay’.

4.- La violencia ¿atractivo turístico?

Por absurdo que parezca, el secretario de Turismo, Fernando Olivera Rocha, ha trascendido aquello de hacer de la necesidad virtud y ahora está en plan alquimista, pues convierte el plomo en oro, literalmente…

Para ‘vender’ la eficiencia de su función llega al extremo de no sólo negar que los hechos violentos hayan afectado la actividad turística de Celaya, sino que, a su decir, incluso la habrían promovido.

Aporta como evidencia sus datos, siempre sin verificar, de que, a pesar de la violencia, ha aumentado la cantidad de visitantes, además de que se construirán tres nuevos hoteles. También dice que ningún hotelero se ha quejado de la inseguridad con él, pero…

Apenas hace un par de semanas, el líder de los hoteleros, Miguel Cano Montes, denunció que tres de sus 23 agremiados reportaban pérdidas por baja ocupación…

Mucho ayudaría un diagnóstico independiente sobre la baja turística, pues, por lo visto, los números y la información de Olivera sólo son para publicidad.

Diego Sinhué Rodríguez Vallejo

Las crecientes críticas al titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, así como las denuncias por la promoción con fines electorales de la cual se le acusa, son comprensibles porque ya es pretemporada electoral.

Pero también porque, entre trascendidos, actos institucionales y reuniones, resulta evidente la promoción del personaje, la inclinación del gobernador, Miguel Márquez, a su favor, y la ‘cargada’ de funcionarios públicos que apunta hacia su conversión como candidato del PAN a gobernador.

Formalmente, como lo dicen el propio Diego y el gobernador, no existen ni candidatura ni campaña, como tampoco un proselitismo específico mediante el cual se solicite el voto a su favor. Porque ‘no son los tiempos’.

Pero, no es necesario que exista la candidatura para que el acto promocional se verifique, con miras electorales.

El líder estatal del PRI, Santiago García López, lo ha denunciado ante el IEEG, y la diputada federal Bárbara Botello ante la PGR, y se podría decir que es porque son de otro partido.

Pero también lo denuncia el senador Fernando Torres Graciano, del PAN, quien lo acusa de usar recursos públicos para su promoción, e incluso de, al igual que el PRI, conducirse hacia una ‘elección de Estado’.

Así las cosas, lo más sano para Diego, y para el propio gobernador, será el apurar su separación del cargo para dedicarse a su promoción.