1.- ‘Jinetean’ la seguridad

La evidencia es que los alcaldes de Silao, Juan Antonio Morales Maciel, y de Pénjamo, Juan José García López, están ‘jineteando’ los recursos del Fortaseg.

No les dan su dinero completo a los policías, como en Pénjamo, o de plano no se los dan, como en Silao, por usarlo en otras cosas.

Ante el reproche de los elementos, porque sólo les han entregado entre dos mil y tres mil pesos, de los entre 10 mil y 27 mil que les deben dar, García ofreció ¡abonos quincenales!

En Silao las cosas están peor, pues a los policías no les han dado nada, aunque les prometieron que les empezarían a pagar en abril.

Esa manipulación de los recursos para seguridad por parte de los alcaldes echa a perder cualquier estrategia nacional, y ayuda a entender el debilitamiento de las policías municipales…

Todo ello mientras Morales tiene el sueldo más alto, incluso que el gobernador: $156 mil mensuales…

2.-Radicalizados y ofendidos

Tenía que ocurrir en Salamanca, en su propia guarida, la insurgencia contra ‘Los Prieto’, dueños de la franquicia de Morena, para que el estacazo fuera contundente.

La dirigencia municipal ‘morenista’, Teresa Esteves Moreno, Carlos Meléndez Torres y Alfredo Rivas Romero, exige la destitución inmediata de Ernesto Prieto Gallardo de la presidencia estatal de su partido.

Lo acusan de haber usurpado el cargo, que le ‘heredó’ su padre, Ernesto Prieto Ortega, y los retan a un debate a ambos.

Al hijo le exigen cuentas de las prerrogativas de Morena, las cuales ascienden a 9 millones de pesos anuales, porque nunca ha informado de ello.

Recuerdan que le hicieron la solicitud de transparencia y rendición de cuentas desde diciembre. Lo acusan de actos de nepotismo, como el pago de 14 mil pesos mensuales a su mamá. Le largan el lema de: ‘¡No mentir, no robar, no traicionar y no simular!’.

A Andrés Manuel López Obrador le reprochan el respaldo a ‘Los Prieto’, porque dicen es en perjuicio de la militancia. Le advierten que podrían marcharse, para no trabajar ‘por gentes que no tienen la honestidad’.

3.- Reelección, ese oscuro objeto del deseo

Aunque algo tarde, el alcalde de Guanajuato, Edgar Castro Cerrillo, empezó a trabajar por el puesto que querría para seguir con su carrera política. Los indicios sugieren sus ganas de reelección.

Luego de estar en las dos presentaciones de la delegada del CEN del PRI, Graciela Ortiz, en la CDMX y en ‘Cuévano’, antier se entrevistó con el regidor Gabino Carbajo, presidente del Comité Municipal del PRI.

Con la delegada, ya había expresado su inconformidad porque su líder estatal, Santiago García López, nombró a Gabino sin consultarlo, y porque éste no le ha dado su lugar como ‘primer priista del municipio’. Reanimado, quería ajustar las cuentas con Gabino.

Su esperanza es poder componer su circunstancia en el PRI. Le anima la promesa de la delegada de que, ahora que se renueven el Consejo Estatal y los municipales, su corriente va a tener cabida.

Esto le daría pie para conseguir el aval del PRI para la reelección. Porque, al parecer, el del PVEM, con el que fue en coalición, ya lo tendría.

Eso revelaría la agradable velada que tuvo hace poco con varios personajes del ‘Verde’, como el regidor leonés Sergio Contreras, pero, sobre todo, con el delegado de la Semarnat, Israel Cabrera Barrón, jefe en ‘Cuévano’.

4.- No tiene llenadera…

No le bastó con la paliza que le puso la diputada priista Guadalupe Velázquez Díaz, en la tribuna del Congreso, el jueves pasado, al diputado panista Juan Carlos Muñoz Márquez y decidió invocar otra.

Para quedar bien con sus colegas de la Canacar, Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, le dio por culpar a los diputados federales del PRI, junto con los del PVEM, de no tipificar como grave, y federal, el robo al transporte de carga.

Evidentemente confundido, también culpó a los estados de impedir la denuncia de este delito.

Habló como camionero, y expresidente de la Canacar, por el negocio familiar, ‘Castores’, olvidando que cobra como diputado, aunque sea ‘poquito’ ($177 mil mensuales).

A propósito, Muñoz ocultó su falta de dedicación sobre el tema que hoy denuncia, pues nada hizo sobre él en la Legislatura Federal pasada, de la que fue integrante.

Tampoco hizo nada para que se corrijan los vicios de los transportistas, como la prohibición necesaria para que ya no circulen con doble remolque, porque eso ha costado, y sigue costando, muchas vidas…

GUSTAVO RODRÍGUEZ JUNQUERA

Aunque apenas va a cumplir tres meses al frente de la Secretaría de Gobierno, está emplazado a ofrecer soluciones prontas al conflicto planteado por los operadores de taxi.

Porque el problema ha venido creciendo desde hace meses y sólo se han conseguido posposiciones, como la de ayer, lo cual profundiza el problema y, eventualmente, encarecerá las soluciones.

A lo anterior hay que agregar los perjuicios que está causando a la población. Como el tortuguismo en el trayecto de León a Guanajuato, ayer, o el bloqueo de vialidades en León hace días.

La caravana de taxistas ‘verdes’ que viajó de León a la capital del estado exigía la renuncia del director del Instituto de Movilidad, Juan Carlos Martínez, y el retiro de quienes prestan el servicio sin tener permiso para ello.

El subsecretario de Gobierno, Arturo Navarro, según versión de los manifestantes, ofreció sanciones estratosféricas contra los que presten este servicio de manera ‘pirata’. Como multas de entre 50 mil y 70 mil pesos.

Aparte de una reunión la próxima semana en León, también habría ofrecido un canal directo con él, con Rodríguez Junquera y con el gobernador para superar la falta de diálogo con el director de Movilidad.

Lo comprometido, que no podrá cumplirse del todo, sirvió para salir del paso, pero no configura una solución. Esta debe diseñarse ya, incluyendo cambios a la Ley de Movilidad.