Vuelve la calma a la comunidad La Arcina

Protección Civil realizó trabajos para crear dos zanjas que facilitaran el flujo del bordo colapsado

Julio Ramos

LEÓN, Gto.- Luego de la alerta de desalojo por riesgo de inundación, emitida por las autoridades estatales y municipales la tarde del pasado viernes en la comunidad La Arcina, la tranquilidad regresó a los habitantes de la zona.

Lo anterior, gracias a la intervención de los cuerpos de emergencia, con los trabajos realizados en el camino principal de la localidad, facilitaron el flujo del agua proveniente del bordo colapsado, por lo que el peligro pasó sin pérdida alguna.

Para ello elementos de Protección Civil tanto estatal como municipal, abrieron dos zanjas de aproximadamente 10 metros cada una en el camino, “estuvimos en el lugar dando una visita de supervisión, en cuanto se tuvo una situación de riesgo en la comunidad se tuvo la presencia del personal de Protección Civil junto con su director, y de otras dependencias. Ya no se tiene riesgo, hubo un rompimiento de un bordo de más o menos de 15 metros, se contuvo y se realizaron trabajos previos por la cantidad de lluvias que hemos tenido. Hubo un proceso de prevención civil en donde estuvimos pasando por la comunidad para decirle a la ciudadanía el tema de si podían irse a alguna otra vivienda, o algún centro de los que tenemos, pero no hubo ninguna necesidad de evacuar a las personas, se trabajó de inmediato, no hay riesgo y seguimos trabajando”, comentó el secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña.

Sin mayores daños

Se realizó un bordo de contención cercano a la zona de viviendas, lo que permitió retener el agua en lo que se abrían las zonas de desfogue y que facilitó no tener daños mayores, pues sólo tres casas colindantes con el área agrícola donde ocurrió la inundación, presentaron encharcamientos en sus patios.

Por su parte, el director de Desarrollo Rural, Rodolfo Ponce, aseguró que no hubo alguna situación que lamentar gracias al pronto diagnóstico, movilización e intervención de todas las dependencias involucradas, lo que permitió se realizaran las acciones adecuadas para el desfogue del agua.