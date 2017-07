Viven sin luz desde hace una semana

SAN FELIPE

Desde hace una semana, en la comunidad El Aro no contamos con el servicio de luz, debido a que las tormentas eléctricas cortaron la energía. En diversas ocasiones, las autoridades de la localidad han contactado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para reportar los daños, sin embargo no han sido atendidos y hasta ayer en la tarde, no había sido arreglado. Solicitamos que la dependecia haga algo al respecto, ya que esta situación es muy común y nos afecta a todos.

Habitantes

Comunidad El Aro