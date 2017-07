Villas de Guanajuato, sin servicios de Megacable

La señal comenzó a fallar desde ayer, alrededor del mediodía

Germán León

GUANAJUATO, Gto.-Vecinos de las villas Salamanca y Salvatierra, del fraccionamiento Villas de Guanajuato, denunciaron la falta del servicio de teléfono, cable e Internet, por parte de la empresa Megacable.

La señal comenzó a fallar desde ayer, alrededor del mediodía. Una vecina, quien pidió el anonimato, refirió que a través del grupo de Whatsapp que integraron los colonos, se percató de que la falla afectaba a todos. Al reportar al ‘call center’ de la empresa les indicaron que otras colonias de la capital se encontraban en la misma situación, y que en su zona “no tenían hora para restablecer el servicio”, incluso podría ser después de 24 horas.

No es la primera vez

René Esquivel, quien vive en Villa Salvatierra, manifestó que es la tercera ocasión que el servicio le falla desde que lo contrató, privándolo del Internet hasta tres días. Con frecuencia debe reiniciar el aparato que recibe la señal, para poder ver la televisión.

El vecino Pedro Dimas aseguró que el Internet no es de alta velocidad como presume Megacable. Pese a que cada vez que acude a pagar su recibo presenta sus quejas, no han solucionado nada. Destacó que la desarrolladora Comebi, encargada del fraccionamiento, no permite la entrada a otra compañía, limitando sus opciones.

“Cada que voy a pagar les digo que el servicio está pésimo pero una oficina de quejas creo que no la tienen, piden que hable por teléfono, le dan a uno el avión”, lamentó.