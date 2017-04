Vienen figuras

Confirman listado de golfistas para el campeonato leonés del Web.com Tour

Óscar Jiménez

LEÓN, Gto.- Fue dada a conocer la lista de 156 jugadores que participarán dentro del Bosque México Championship de golf, que se desarrollará durante esta semana y donde se encuentran inscritos un total de 18 mexicanos y cuatro excampeones de la justa deportiva.

El platillo ya se cocina con los ‘tees’ por las actividades que tendrán lugar de manera oficial a partir de este jueves 27 del mes y hasta el domingo, cuando se conozca al gran campeón de la nueva edición del torneo que forma parte del Web.com Tour, como gira de ascenso al PGA Tour.

Entre los golfistas más destacados que se darán cita a la ocasión 2017 del torneo mexicano se encuentran Erik Compton, ganador del torneo en 2011, así como Michael Putnam en 2013 y el mexicano Carlos Ortiz, campeón en el año de 2014. También, el estadounidense Wes Roach se dará cita al evento luego de haberse coronado durante el año de 2015.

Por los representantes mexicanos, en el field destacan los golfistas amateurs Henry Davis y Álvaro Ortiz, mientras que por los profesionales se darán cita Abraham Ancer, Mauricio Bercún, Roberto Díaz, Juan Diego Fernández, Óscar Fraustro, Santiago Gavino, Nicholas Maruri, Roberto Rodríguez, Gerardo Ruíz, Efrén Serna, Rodolfo Cazaubón, José Antonio Hernández, Carlos Ortiz, Sebastián Vázquez, Armando Favela y la destacada participación del guanajuatense, José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez.

Inicia la actividad

La calendarización ‘fuerte’ del evento comenzó ayer con el Pro Am Kids, mientras que este día se desarrollarán desde temprana hora las salidas del Pro Am mayor con un equipo de cinco jugadores; cuatro amateurs y un profesional, guiados por el formato A Go Go en búsqueda del mejor score posible.

Ya para el día jueves comenzará la primera ronda de la competencia del Web.com Tour, y desde ahí en la misma tónica hasta el próximo domingo; finalmente El Bosque México Championship repartirá un total de 650 mil dólares de bolsa, de entre los cuales corresponderán 126 mil para el golfista ganador del certamen leonés.