Vendedores de comida aturden y causan molestias

GUANAJUATO

Pasar por el mercado de Gavira resulta muy molesto, porque los comerciantes de la zona gritan sin parar para que la gente pase a comer a sus puestos de comida. A veces la intención no es comer aquí, sólo es para curiosear, o dar la vuelta, pero es tanta la insistencia de los locatarios, que las personas prefieren retirarse, y aun así los comerciantes siguen gritando.

Todos hablan al mismo tiempo, de manera que no se puede distinguir quién ofrece qué, es molesto y no dan ganas de llegar a consumir. Por ello, las autoridades municipales deberían regular este problema.

Visitantes y capitalinos

Mercado de Gavira