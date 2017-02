Velódromo será derribado en un año, se rehabilitará Parque de Beisbol

En su lugar, se implementará un estacionamiento para el próximo inmueble de ‘Los Bravos’

Óscar Jiménez

LEÓN, Gto.- El Velódromo de León recibió ‘choques eléctricos’ y revivió, aunque sólo por algunos meses más. Aunque el antiguo inmueble ciclista finalmente será derribado, tal como se había informado desde un inicio de la rehabilitación del Parque de Beisbol Domingo Santana, esto no sucederá sino hasta la última etapa de edificación, que incluso podría llevarse a cabo hasta en un año.

Según el profesor Gerado Devetac, director de infraestructura de la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León, el velódromo de León será demolido hasta en la cuarta etapa del proceso que conlleva la dirección de Obra Pública en el inmueble beisbolero para el regreso de los Bravos de León, y no será parte de las primeras etapas, como se había analizado previamente.

“El velódromo sí está contemplado que se quite y ahí se implementará el estacionamiento. Está programado dentro del proyecto que está contemplado con cuatro etapas y el velódromo está contemplado dentro de la última etapa (…) mientras el velódromo no lo tiren abajo a nosotros nos viene bien porque lo siguen utilizando los chavos para el futbol americano y el ciclismo”.

“Hay prioridades que se nos hacen lógicas por ahora; para poder jugar necesitamos un buen campo y se hizo un listado a todas las necesidades y se le ha dado prioridad a lo que se refiere a desarrollar el juego”, declaró Devetac de acuerdo a las primeras modificaciones del Domingo Santana, que tienen que ver con pintura, graderío, césped y áreas comerciales y las cuales, se tuvieron que colocar en primer término para que el estadio cumpliera con los requisitos puntuales de juego ante la Liga Mexicana de Beisbol… el velódromo, para usarse como estacionamiento, podrá esperar.

Ante la demanda de autos que se esperan de entre 5 mil o 6 mil con estadio lleno (de capacidad aproximada para 12 mil personas), el directivo de Comude León hizo hincapié en que los diversos organismos involucrados y el propio Mauricio Martínez, dueño de los Bravos de León, ya han tenido acercamientos con el centro comercial que se ubica frente al Domingo Santana, esto con el fin de llegar a un acuerdo que permita su habilitación como estacionamiento alterno.

Finalmente, un nuevo velódromo de León vería la luz en próximos años, aunque aún no se tienen contemplados mayores informes al respecto; “Aún no, se están analizando opciones que no tengo en este momento para comentarlas, pero por supuesto que es viable y se tiene contemplado”, culminó Devetac, a la par de confirmar que los equipos de futbol americano que normalmente utilizan el centro del velódromo en la Unidad Deportiva Luis I. Rodríguez, tendrán nuevos espacios asignados, tanto en la misma deportiva del Coecillo como en la Enrique Fernández Martínez.