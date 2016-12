Vehículo oficial circula en sentido contrario

GUANAJUATO

Una camioneta de Inspección de Transporte del Estado circuló en sentido contrario por la calle Alhóndiga, donde muchos automovilistas al percatarse de la unidad tuvieron que hacerse a un lado para no chocar. Luego, el conductor de la camioneta bajó por la calle Mendizábal y pese a que había un oficial de tránsito en la calle donde dio vuelta no hizo más que saludarlo. Ante esta situación solicitamos a la autoridad que sancione este tipo de acciones que no son congruentes y deberían poner el ejemplo, por eso en ocasiones los automovilistas rompen las reglas

Ciudadanos

Calle Alhóndiga