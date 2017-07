Usuarios denuncian conductas  groseras o inapropiadas por parte de choferes

Señalaron que la mayoría contestan de mala manera, no saludan, o incluso hacen ‘piropos’ a las pasajeras

Karen Bruno

GUANAJUATO, Gto.- Usuarios del transporte público, denunciaron tratos desagradables o inapropiados por parte de los operadores. Señalaron que la mayoría contestan de mala manera, no saludan, o incluso hacen ‘piropos’ a las pasajeras.

“Me acuerdo de una vez que traía un short porque hacia bastante calor, y el chofer al cobrarme me vio de arriba hacia abajo, sentí bien feo, como dicen normalmente, sentí que me desvistió con la mirada” Romina Martínez, Usuaria

Romina Martínez comentó que uno de los choferes le dijo “buenas tardes, chiquita”, y la miró de manera que la incomodó. Sin embargo, reconoció que no todos actúan de tal manera.

“Me acuerdo de una vez que traía un short porque hacia bastante calor, y el chofer al cobrarme me vio de arriba hacia abajo, sentí bien feo, como dicen normalmente, sentí que me desvistió con la mirada, me sentí incómoda y cuando me baje note que me veía de la misma manera”, refirió.

La ciudadana Jazmín Hernández comentó que en repetidas ocasiones los choferes ni siquiera le responden el saludo, por lo que se limita a pagar al abordar. Destacó que falta cortesía en el servicio.

“Todos los días que me subo a la ruta le digo buenos días al chofer, o buenas tardes, (…) pero sólo se me quedan viendo, me dan mi boleto y ya, ni siquiera responden, eso es de mala educación, mínimo por cortesía deben saludar, cuando eso pasa me da mucha pena pues no me pelan”, se quejó.

Son imprudentes

Juan Reyes recordó que en una ocasión abordó un camión rumbo a la central camionera y el chofer se puso de malas porque tuvo una discusión telefónica con su pareja, lo que provocó que comenzara a conducir de forma imprudente.

“Eso fue gracioso y molesto a la vez (…) el señor iba peleando con su esposa por teléfono mientras manejaba, eso es riesgoso, después terminó todo mal y yo creo estaba muy enfurecido porque comenzó a manejar de una forma muy imprudente en las ‘curvas peligrosas’, y los que se iban a subir se les quedaba viendo bien feo, y les: decía rápido, que no tengo su tiempo”, contó a correo.

Los entrevistados consideraron que se debe capacitar a los operadores para evitar este tipo de acciones que molestan a los usuarios, “tampoco queremos que siempre anden con una sonrisa, pero al menos que saluden o respeten a las mujeres”, comentó Daniel Rosas.