Usan a hijos para negociar: perito

Condena especialista que en las separaciones los papás se aprovechen con la custodia

Catalina Reyes

GUANAJUATO, Gto.- La perito psicóloga Hilda Elena Díaz Covarrubias Castillón denunció que hay abogados sin ética que hacen que sus clientes pidan la custodia y patria potestad de sus hijos en juicios de divorcio pese a que no lo quieran, sólo como recurso para negociar.

Lo anterior lo denunció en el Congreso la Trascendencia de la manipulación en las instituciones familiares, organizado por la Procuraduría de Derechos Humanos y la Barra Guanajuatense Colegio de Abogados AC.

Ahí la psicóloga, quien se dedica a hacer peritajes de niños para juicios de divorcio, reveló que le ha tocado participar en juicios en los cuales está la demanda de los padres de obtener la patria potestad y la custodia. Pero cuando habla con ellos, se encuentra con una sorpresa.

“En tres ocasiones me han dicho: ‘no, yo no la quiero’. ¿Entonces? Eso dice la demanda. ‘Es que eso me aconsejó mi abogado para tener un margen de negociación. Entonces yo he pensado: ay, Dios mío, ¿estamos sabiendo lo que esto implica en una relación familiar. Eso es no tener ética”, señaló en referencia a los abogados. También consideró que “no se vale” que se hagan peritajes sobre un padre sin haber entrevistado al otro padre.

Y refirió que en todos los juicios de divorcio en que hay conflicto, los hombres acusan a las mujeres de prostitución, “de que se metió con todos los hombres de la colonia, que no les daban de comer y no les lavaban la ropa”. Y las mujeres acusan a los hombres de no pasarles el gasto.

Díaz Covarrubias habló sobre el síndrome de alienación parental y los problemas que acarrea en los juicios de divorcio. Explicó que según dos psicólogos autores especializados en este fenómeno, el síndrome es instigar resentimiento, temor y animadversión por parte de un padre en contra de otro padre en el curso de un divorcio o separación. O en otras palabras, es una campaña de denigración del niño contra un padre, que no tiene justificación.

En un llamado a los psicólogos y a los abogados, recomendó: “escuchar a los menores no es hacer lo que ellos quieren. Escuchar a los menores es evaluar lo que dice de acuerdo a su edad, si comprende lo que relata, identificar cuáles son sus procesos cognitivos, si hay congruencia entre lo que dice y lo que hace.

“Escuchar a los niños no es sentarnos en la sala de juegos y pregúntele ¿te quieres ir con tu papá o con tu mamá? Tenemos que aprender a leer a los niños”.