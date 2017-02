Urgen transportistas a incrementar tarifa

Envían oficio al Municipio para que se instale la Comisión Mixta para Análisis

Alejandra Ramírez

IRAPUATO, Gto.- Los concesionarios de las nueve empresas que prestan el servicio público urbano en Irapuato ingresaron al Municipio el oficio mediante el cual piden que de manera urgente se instale la Comisión Mixta para el Análisis de Incremento Tarifario, pues al pasar un mes del primer aumento al diésel y gasolina la situación económica ya es insostenible, aseguró el vocero de los transportistas y representante de la empresa Ómnibus de Irapuato, Víctor Morales.

La tarifa actual vigente es de 8 pesos la general y 6 pesos la preferencial que aplica a estudiantes, personas de la tercera edad y con discapacidad, autorizada en octubre de 2015, y no se ha manejado por el momento algún porcentaje de aumento pues todo dependerá del momento en que comiencen las mesas de trabajo.

La solicitud se ingresó el pasado viernes 27 de enero para que a la brevedad se inicie el análisis de un aumento a la tarifa de este servicio público, tema que a decir de Víctor Morales el Municipio sigue evitando tratar en una mesa oficial de negociación.

“A pesar de las broncas que estamos pasando le seguimos haciendo la lucha y seguimos invirtiendo” Víctor Morales Representante de Ómnibus

“El problema es bastante fuerte, el Municipio en su papel de protector del usuario no quiere tratar el tema abiertamente, pero es necesario encontrarle una solución, no es posible seguir así, ya no damos para más”, aseguró.

El transportista mencionó que la justificación de las autoridades para no entrar a este análisis es el supuesto incumplimiento de diversos compromisos por parte de los concesionarios como la renovación de unidades, capacitación a los choferes, la revista mecánica, entre otros factores, los cuales Víctor Morales aseguró que a pesar de la situación que se atraviesa se han venido cumpliendo, poniendo por ejemplo la adquisición de camiones con un costo aproximado cada uno de un millón 600 mil pesos para sacar de circulación los camiones que ya cumplieron la vida útil de servicio.

Entre muchos gastos citó que el diésel implica de siete mil a ocho mil litros semanales para un promedio de 18 unidades, lo cual calificó como ‘trancazote’ para la economía de los concesionarios.

Víctor Morales reiteró que si cada año, al menos, el Municipio revisara la situación tarifaria del transporte público, el aumento se daría de manera paulatina y no de un solo golpe, pues para el incremento autorizado en octubre del 2015 ya habían pasado dos años desde el último incremento, por lo que la tarifa no se ha nivelado acorde a la situación económica y por tal razón cada vez es más difícil soportar los incrementos.