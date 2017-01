Urge Márquez reunión de Plan Salamanca

Solicita el gobernador del estado seguir con la fecha pactada y ver los temas que afectan al ambiente

Cuca Domínguez

Salamanca, Gto.- El gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, habló sobre la próxima reunión que sostendrán los integrantes del Plan Salamanca, luego de 6 meses sin sesionar donde afirmó que no debe de pasar de la fecha pactada.

“Hemos sido muy respetuosos de la agenda del secretario de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano Alamán, ha tenido eventos, se le ha complicado, nos la han cambiado nuevamente la fecha, esta es la tercera, es la vencida y ya no da para más”, argumentó el mandatario estatal.

Márquez Márquez, destacó que el 1º de febrero estarán en la reunión, que no se olvida la problemática del estado, “ya se está trabajando con el municipio, se están atendiendo conforme se acordó desde la pasada reunión en cada una de las dependencias, desde Comisión Nacional del Agua, desde la Procuraduría de Medio Ambiente federal, desde la Secretaría de Medio Ambiente y cada una de ellas están atendiendo los compromisos contraídos”.

Asimismo, aseguró que esta fecha, ya no se puede, ni se debe mover ante la urgencia de tratar los temas que impactan y dañan el medio ambiente.

Dijo que se revisarán los temas Tekchem. Quidesa, los resultados del muestreo de la calidad del agua que realizó la Conagua, “todo eso es lo que vamos a revisar con todas y cada una de las dependencias”.

Alerta de malas condiciones ambientales

Sobre otros temas que se tienen que realizar como el caso de la calidad del aire, que por cierto en la cuenca atmosférica de los municipios que integran el corredor industrial están este jueves, con calidad de aire No Satisfactoria y al respecto dijo que, “ustedes saben que en este tiempo es complicado, hay poco viento y no permite que se dispersen los contaminantes, las partículas se quedan suspendidas y generan las pre contingencias, pero no sólo en Guanajuato, también en Querétaro y ciudad de México, entre otros”.

Se le preguntó si la PM-10 es la contaminación de los pobres, por el polvo que levantan las calles sin pavimentar y dijo, “les he dicho que no sólo las calles, los caminos rurales, el movimiento de tierra, todo es polvo y contamina; igual que cuando queman los pastizales, el esquilmo, pero no tiene nada que ver con la pobreza, es un tema cultural”.

Siguen sin buena calidad de aire

En tanto de acuerdo al Sistema de Monitoreo de la Validad del Aire (SIMEG), los municipios de León, Silao, Irapuato, Celaya y Salamanca, registran hasta el día de hoy una calidad de aire No Satisfactoria, por lo que las autoridades recomiendan no realizar actividades al aire libre, proteger a adultos mayores y niños menores de 5 años, esto con la finalidad de prevenir alguna enfermedad respiratoria.