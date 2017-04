Una fórmula matemática para viajar en el tiempo

Un investigador dice haber desarrollado un modelo de máquina para viajar en el tiempo

El Universal

CIUDAD DE MÉXICO.- Un investigador de la Universidad de British Columbia (UBC) dice haber desarrollado un modelo de máquina matemática para viajar en el tiempo.

Ben Tippett, profesor de Matemáticas y Física en el campus Okanagan de la UBC, publicó recientemente un estudio sobre la viabilidad del viaje en el tiempo. Tippett, cuyo campo de especialización es la Teoría de Einstein de la relatividad general, estudia los agujeros negros y la ciencia ficción cuando no está enseñando. Usando matemáticas y física, él ha creado una fórmula que describe un método para viajar en el tiempo.

“La gente piensa en el viaje en el tiempo como algo de ficción”, dice Tippett, que ha publicado su trabajo en Classical and Quantum Gravity. “Y tendemos a pensar que no es posible porque realmente no lo hacemos, pero, matemáticamente, es posible”.