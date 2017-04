UG: TU CONECTE CON LA CIENCIA

La refrigeración artificial y su impacto en la sociedad

Dr. Juan Manuel Belman Flores

Departamento de Ingeniería Mecánica

División de Ingenierías

Campus Irapuato-Salamanca

Universidad de Guanajuato

Sabías que, en la antigua China e imperio Romano “cosechaban” el hielo en invierno y lo almacenaban en depósitos con sistemas de aislamiento muy simples para ser usado en época de calor. De hecho, en Pompeya permanecen restos y evidencia de lo que fueron cuartos fríos, predecesores de los refrigeradores domésticos actuales. Los egipcios fue otra de las civilizaciones que usaban recipientes porosos para refrescar el agua, y en el siglo XVI se hizo muy práctico añadir sal al hielo para reducir más su temperatura.

Pero no fue hasta 1755 cuando dio comienzo la evolución histórica de la refrigeración por medios no naturales. Desde ese tiempo hasta la actualidad, se han desarrollado diversas tecnologías para generar frío de manera artificial. El sistema de compresión de vapor es la tecnología más extendida a nivel mundial para la producción de frío. La refrigeración está presente en actividades de gran importancia debido a la variedad de aplicaciones como: en el manejo y preservación de alimentos, confort térmico, salud, procesos comerciales e industriales. Se ha estimado que el 45% de la producción mundial de alimentos se estropearía si no fuera por el almacenamiento y distribución del frío. ¿Tienes idea de este gran impacto?

Sin embargo, la refrigeración artificial es afectada principalmente por dos aspectos: el alto consumo de energía eléctrica y el impacto ambiental debido al tipo de fluidos de trabajo. Alrededor del 30% de la energía mundial se va en activar este tipo de tecnología, y el uso de algunos fluidos refrigerantes ha contribuido a la destrucción de la capa de ozono y al incremento del efecto invernadero. Algo muy serio, ¿no?

En la División de Ingenierías del Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato, un grupo de investigadores trabajamos en la búsqueda de sistemas de refrigeración más eficientes, así como en la evaluación de refrigerantes más amigables con el medio ambiente. Hemos realizado diversas investigaciones en el campo de la refrigeración doméstica, y en el área de sistemas de refrigeración industrial usando CO2 como refrigerante natural e inocuo, con esto buscamos una refrigeración artificial sustentable.

