Uber no teme a multas

La empresa nos apoya, dice líder de Movilidad Alterna; pide competir con servicio de calidad

Karina Urbina

LEÓN, Gto.- Incrementar el monto de las multas para quienes operen ilegalmente el servicio de taxi ejecutivo en Guanajuato tiene sin cuidado a los socios de Uber, aseguró el presidente de la Asociación Estatal de Movilidad Alterna, Emmanuel Delgado, quien recordó que la empresa es quien se hace cargo de pagar las multas.

“Lo que deben buscar es que haya cancha pareja, que los taxistas realmente se comprometan a brindar un buen servicio, que respeten las tarifas, eso sería una mejor opción en cuanto a la competencia legal entre los taxistas tradicionales y quienes brindamos el servicio a través de plataformas” Emmanuel Delgado Dirigente de la Asociación Estatal de Movilidad Alterna

“Realmente no nos afectan a nosotros, porque la empresa es la que cubre todos los gastos; nosotros estamos respaldados 100% por la empresa. Lo que deben buscar es que haya cancha pareja, que los taxistas realmente se comprometan a brindar un buen servicio, que respeten las tarifas, eso sería una mejor opción en cuanto a la competencia legal entre los taxistas tradicionales y quienes brindamos el servicio a través de plataformas”, añadió.

Luego de que la Secretaría de Gobierno anunció ayer en la capital del estado, tras un acuerdo con permisionarios de taxis ‘verdes’, que se intensificarán los operativos y que se aplicarán multas de 50 a 70 mil pesos a taxis que operen irregularmente, Emmanuel Delgado declaró que esta medida no hará que Uber deje de operar en la entidad, pues no lo ha hecho en ningún estado, aunque señaló que Guanajuato es el que más renuencia ha mostrado a su llegada.

Renuencia sólo en Guanajuato, señala

“En ningún estado han incrementado las multas para Uber, al contrario: esto es una medida que sólo se ha implementado en Guanajuato y al ser el único (…) que está promoviendo este tipo de cosas, es claro que está mal, porque todos los demás han promovido regulaciones a favor de la libre competencia y la libre elección de los usuarios”, enfatizó el líder de Movilidad Alterna.

Finalmente, reiteró que Uber no se retirará ante las nuevas medidas. “Definitivamente no creo que la empresa tenga planeado retirarse. Este tipo de cosas no desincentivan el trabajo de Uber en el estado porque la ciudadanía es la que elige en qué transportarse y evidentemente somos nosotros a quienes ellos eligen”.

