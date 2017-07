¿Tu hija o hijo se orina en la cama?, puede tratarse de enuresis

Es más frecuente en los niños que en las niñas

Redacción

Guanajuato, Gto .- La enuresis o incontinencia urinaria es la emisión repetida de orina de manera involuntaria durante el día o en la cama por la noche. Es un problema de salud frecuente en niños en una edad en la que ya se tenía el control de sus esfínteres, es decir, cuando ya lograba no orinarse dormido.

“Cada menor es diferente y maduran poco a poco, pero de los 3 a los 6 años de edad se logra el control de los esfínteres, por lo tanto si después de dicho control se orina en la cama se puede sospechar de enuresis”, dijo la jefa de Departamento Clínico de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 56, de la Delegación Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), doctora Martha Beatriz Castro Mora.

Comentó que es más común en los hombres, es decir, del total de los casos cada cuatro son niños por una niña. Existen estudios que señalan que alrededor del 15% de los menores presentan enuresis en alguna etapa de su vida y hay quienes pueden padecer la enfermedad incluso a los 15 años de edad.

Hay una gran diversidad de posibles causas de ese padecimiento, pero es importante conocer si el papá o la mamá la padecieron, ya que esto eleva la posibilidad de que el menor la padezca.

También existen ciertos factores emocionales como estrés, cambio de escuela, de amigos, de residencia, pérdida de algún familiar o problemas familiares que causan esa enfermedad y en el mínimo de los casos se presenta por infecciones en vías urinarias o problema en la estructura urinaria.

La mejor forma de prevenir la enuresis es educar al niño para controlar bien la micción durante los años de aprendizaje. Fijar la frecuencia con la que tienen que acudir al baño y no levantarlo por la noche si el niño no lo solicita, y no beber líquidos desde dos o tres horas antes de acostarse (sobre todo refrescos con cafeína). Asimismo, no retirar el pañal antes de los 24 meses ni alargar su uso más allá de los 3 años de edad.

Si se detecta que el menor se orina en la cama durante el periodo de sueño se le debe interrogar para conocer sí existe alguna situación que le represente estrés y no regañarlo, para no dañar los canales de comunicación y que con confianza indique si exististe alguna situación que le preocupe, indicó la especialista.

Posteriormente, señaló debe llevarse al paciente a consulta para que personal profesional de la salud realice la revisión correspondiente y determine qué acciones llevarán a cabo.