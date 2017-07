Tránsitos no quieren hacer examen: alcalde

Considera que su resistencia es por temor a perder su empleo

Alberto García

DOLORES HIDALGO, Gto.- Elementos de Tránsito municipal de Dolores Hidalgo pretenden tener acceso a los beneficios del Fortaseg sin tener que exponerse a las pruebas de evaluación y control que realiza el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, así lo dijo Juan Rendón, presidente municipal de Dolores Hidalgo.

“Ya se les invitó también para que hagan estos exámenes, nosotros estamos haciéndoles saber que mientras no se hagan las pruebas de evaluación, no se tendrá una base de datos y no podrán adherirse a los beneficios de Fortaseg”

Juan Rendón López

Alcalde de Dolores Hidalgo