Trabajan en Irapuato contra tomas clandestinas

Señala alcalde que personal de Pemex ‘brilla por su ausencia’ cuando se detectan fugas

Alejandra Ramírez

IRAPUATO, Gto.- Luego de que Irapuato ocupa el primer lugar estatal en la detección de tomas clandestinas, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez aseguró que se está trabajando dentro de los que le compete a la autoridad municipal para frenar la extracción ilícita, aunque coincidió que cuando se detectan fugas, personal de Pemex siempre es el último en llegar y ´brillan por su ausencia´.

Agregó además que al detectar una fuga de algún ducto y reportar a Pemex, el personal tarda hasta un mes o mes y medio en clausurar las tomas, “digo, ¿qué está pasando?”.

Coincidió con el reproche realizado por el Gobernador Miguel Márquez Márquez a directivos de Pemex que no asistieron a la reunión del pasado viernes para dar a conocer la campaña en contra del robo de gasolina.

“Yo les diría que no es la primera vez que no están, la verdad es que todas las instituciones federales, estatales y municipales hemos estado dándole seguimiento a este tema tan delicado y quien generalmente brilla por su ausencia es Pemex cuando debería ser el primer interesado en que esto se resolvería, me sumó al llamado y a la molestia del gobernador, pareciera ser que a alguien no le interesa que se arregle esta situación”, señaló Ortiz Gutiérrez.