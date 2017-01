Torturaron a Antonio, asegura su abogado

El acusado del asesinato de sus hijos, se sintió mal al a los agentes que lo detuvieron

Emilio Castillo

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto.- Antonio se sintió mal al ver a los ministeriales a los que supuestamente trató de matar; no pudo continuar la audiencia en la que llegaron como parte del desahogo de pruebas testimoniales.

“Es mucho el daño que me hicieron estas personas y no me siento bien”, le dijo a su abogado José Luis Vargas Ramírez, quien pidió que un médico lo revisara.

Así lo platicó el defensor al terminarse la audiencia, en la que la Fiscalía ofreció los testimonios de los tres agentes que participaron en la detención de Antonio, luego de la balacera registrada la madrugada del sábado, donde fallecieron los pequeños Adrián, Gabriel y Mateo. A Antonio se le acusa del homicidio de sus hijos, además del intento de asesinato de cinco policías que participaron en el supuesto operativo.

A la audiencia, Juana, esposa de Antonio, fue llevada por la parte acusadora, algo que sale de las estrategias de la defensa.

“Alguien trajo a la señora a declarar cuando es una testigo de nosotros y la ponen en posición a lado de la Fiscalía y es por eso que se tuvo que tomar una decisión y mañana (hoy) vamos a continuar con estas audiencias”, mencionó el abogado, quien dijo que hubo una mal asesoría por personas que buscan el protagonismo.

Varias irregularidades

La tortura es una de tantas irregularidades en el caso de Antonio, aseguró su abogado defensor.

Señaló que el estado físico y psicológico de Antonio ha mermado la continuidad del proceso.

“Él es una víctima; está muy mal anímicamente”, agregó. El abogado contó que la finca en la que trabajaba Antonio como velador, parece un “campo de guerra”.

“Hay más de trescientos o cuatrocientos disparos de arma de fuego, bastantes, todavía huele a gas y todo eso no está en la carpeta de investigación”, acusó.

Está complicado

El abogado y activista José Saucedo Pimentel, ve complicado el caso de Antonio. Dijo que si la familia lo autoriza, él puede entrar al caso como asesor, para sumar esfuerzos a la defensa.

“Lo tuvieron retenido aproxima-damente nueve horas antes de ponerlo a disposición del Ministerio Público; le comenté al juez que lo torturaron, tiene bastantes lesiones externas como internas, éstas últimas que no le han sido revisadas”

José Luis Vargas Ramírez

Abogado de Antonio