Torrente tendría continuidad con el Club León

El estratega indica que no ha existido ninguna firma en el ámbito contractual, advierte que ya se analizan algunos vaivenes del siguiente torneo

Óscar Jiménez

LEÓN, Gto.- No ha estampado firma, sin embargo, Javier Luis Torrente ya tuvo un primer acercamiento con la directiva de los Esmeraldas del León con el único fin de planificar el siguiente torneo. Ante la condición de quedarse, el primer paso es claro: mejorar la práctica, porque por el momento no le agrada cómo juega su equipo.

El entrenador argentino del Club León aseguró que no ha existido ninguna firma en el ámbito contractual, pero que tras una plática con el propio Jesús Martínez Murguía ya se analizan algunos vaivenes del siguiente torneo, por lo cual resulta prácticamente sentenciada su continuidad con el equipo, pase lo que pase durante el último par de fechas ante Chivas y Cruz Azul en el Clausura 2017.

“No nos dedicamos ni nos sentamos a conversar de renovación, sí hablamos de algunas cuestiones que tienen que ver con la pretemporada y el comienzo (de la siguiente temporada), porque después se vienen las fechas encima y tenemos que saber, pero hoy estamos pensando en el cierre de torneo, no nos hemos sentado a firmar nada”, declaró el estratega previo a medirse al Guadalajara este fin de semana en la Perla Tapatía.

El juego, no es precisamente un ‘jogo bonito’, pero no es posible darle gusto a todos, según la propia percepción del rosarino. Con que alcance para la calificación, será más que suficiente; “A mí tampoco me gusta cómo estamos jugando, hay que entender los momentos de los equipos, y mi función es tratar de resolver la problemática”.

“Si a alguno que otro hincha no le gusta, lo lamento, estoy para tratar de resolver los problemas, a mí tampoco me gusta pero valoro el sacrificio, esfuerzo, entrega y compañerismo que nos está arrimando a la posibilidad de clasificar”, consideró Javier Torrente.

Al igual que el banquillo, ningún puesto –ni siquiera del once titular- está seguro en el Club León; Diego Novaretti sigue inmiscuido en la plantilla y todo, asegura, se tendrá que digerir y decidir durante el cierre de la campaña, misma que incluso les podría alcanzar para la Fiesta Grande.

“Esa fue la voluntad de la dirigencia del momento que estuvimos mal (de mantenerse en el equipo), y ahora que hemos mejorado, también manifiestan esa posibilidad, pero todavía no nos hemos sentado a resolverlo, hoy estamos pensando en el equipo (…) Voy a agradecer siempre que en el periodo complicado, donde el equipo se le negaban los resultados, me hayan sostenido en el cargo, siempre voy a agradecer eso”.

“No vamos a tomar ese tipo de temas en ese momento, si clasificamos, Diego (Novaretti) es parte del plantel y estaría en condiciones de jugar”, finalizó el entrenador sobre la particular relación laboral del defensor argentino, hasta ahora suspendido en Liga MX.