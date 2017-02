Toros y Venados se encierran en Celaya

Redacción

GUANAJUATO, Gto.- La Liga de Ascenso MX marcha a toda prisa y esta semana habrá jornada doble, que arranca esta noche con el duelo de cornamentas, entre Toros de Celaya y Venados de Mérida.

En partido correspondiente a la jornada 7 del Clausura 2017, los cajeteros recibirán a los meridenses en el estadio Miguel Alemán Valdés, en punto de las 19:00 hrs.

Los Cajeteros llegan con la moral por los cielos tras haber frenado al entonces superlíder Atlante, con pizarra de 2-0, en la jornada 6. En contraparte, los Venados de Mérida buscarán sanar heridas luego de haber caído 4-1 ante Dorados de Sinaloa.

La oportunidad es inmejorable para el Celaya, que marcha en la sexta posición con 10 unidades, puesto que los Venados son el sotanero general con apenas tres unidades, y una loza de cinco derrotas en el certamen.

Además, Celaya podría escalar hasta el subliderato general, puesto que el líder Mineros (14 puntos) se enfrenta al sublíder

Atlante (13), en el duelo más atractivo de la jornada. Este duelo se jugará a las 20:00 hrs. en Zacatecas.

Hoy también juegan los Potros UAEM vs.Bravos de Juárez, así como Lobos BUAP vs. Cimarrones, Cafetaleros vs. Zacatepec, Tampico vs. Loros y, Murciélagos ante Alebrijes. Mañana, concluye la jornada con el Leones Negros vs. Correcaminos y el Coras ante Dorados de Sinaloa.