Toman gasolinera en protesta por aumentos

Decenas de ciudadanos realizaron una protesta pacífica en la gasolinería de Noria Alta anoche

Giovanni Medina / Lourdes Vázquez

GUANAJUATO, Gto.- Más de 100 habitantes de la capital del estado se manifestaron anoche en contra del incremento al precio de las gasolinas, que se aplicó a partir del primero de enero.

A las 20:00 horas, los manifestantes del grupo denominado ‘Guanajuato Unido’ se reunieron en la Alhóndiga de Granaditas, donde tras dialogar sobre la reforma energética, decidieron marchar hacia la gasolinera ubicada en Noria Alta para protestar.

Al ser notificados, los policías municipales avisaron a los despachadores de la gasolinera quienes cerraron las bombas de servicio para evitar percances con el contingente ciudadano que llegó en punto de las 21:00 horas.

De manera pacífica, los manifestantes se concentraron en el centro de la gasolinera donde lanzaron consignas como ‘fuera Peña Nieto’, ‘Guanajuato despertó’, ‘el pueblo unido jamás será vencido’, ‘Peña rata’, ‘chingue su ma… Peña Nieto’, ‘tú que estás mirando también te están robando”, ‘únete, únete, únete’, además de entonar el Himno Nacional Mexicano.

De inmediato, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), policías y tránsitos municipales resguardaron la zona para evitar algún accidente entre peatones y vehículos que circulaban, ya que la vialidad en ningún momento fue cerrada.

Las redes sociales jugaron un factor determinante para convocar a la manifestación, por lo que la gasolinera rápidamente se vio abarrotada de ciudadanos que exigieron la baja del precio de la gasolina y en el cobro de la caseta de la carretera de cuota Guanajuato-Silao, ya que el incremento afecta considerablemente su economía.

Aseguraron que las marchas seguirán hasta que las autoridades actúen, y anunciaron que hoy se manifestarán en la caseta de la carretera de cuota; sin embargo, no precisaron una hora (aunque de manera extraoficial se informó que sería a las 13:00 horas), y que sería por las redes sociales que se haría la convocatoria.

Uno de los manifestantes de nombre Gilberto ‘N’ dijo que dicidió participar porque su sueldo no le alcanza para pagar el combustible, pues usa su vehículo a diario porque trabaja en Silao. “Prácticamente estaré trabajando para pagar la gasolina”.

Arturo Meza, operador de taxi, dijo que ya es tiempo de que el pueblo sea escuchado y que es bueno que se realicen este tipo de acciones pacíficas, pues al final lo que cuenta es la unidad.

A las 23:00 horas se retiraron, “juntos llegamos y juntos nos vamos, no queremos problemas”, dijo uno de los líderes.

Al calor de la ira, uno de los manifestantes intentó dañar uno de los contenedores donde se almacenan aceites y líquidos, pero fue detenido por otros miembros del contingente, quienes le seña-

laron que esa manifestación era pacífica y no para vandalizar, por lo que el hecho no pasó a mayores y no fue necesaria la intervención de los elementos de seguridad.

Enteradas por la movilización, la gerencia de la gasolinería 8173 ubicada en el bulevar Euquerio Guerrero, por seguridad decidió cerrar sus instalaciones cerca de las 22:00 horas para reabrir hasta las 05:00 horas de hoy.

Estaban preparados

Ayer, por la mañana, el propietario de la gasolinería, Eduardo Knapp Aguilar, informó que en la capital no se había presentado ningún incidente por el desabasto y precios de gasolina, no obstante dijo que los despachadores tenían la instrucción de que ante cualquier movilización no se opusieran y que estaban listos para atender cualquier emergencia que se presentara.