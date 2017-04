Tiene nuevas metas

El guanajuatense fue nominado como el mejor deportista del continente

Óscar Jiménez/Redacción

LEÓN, Gto.- Luego de una laureda actuación en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Sao Paulo 2017, el nadador guanajuatense Raúl Gutiérrez, se encuentra nominado para considerarse como el mejor atleta de América durante el mes de marzo y ello lo motiva para retos superiores.

“Esta nominación es una gran emoción y una motivación, para echarle más ganas, rumbo a la clasificación al Mundial”, afirmó el tritón, categoría S6, quien fue el primer atleta en subir a lo más alto del podio en la justa continental de Sao Paulo.

En el evento deportivo que tuvo lugar hace unas semanas en Brasil, el nadador parapanamericano, obtuvo siete medallas en la disciplina del nado, por lo que el Comité Paralímpico de las Américas le nominó al galardón, mismo que se puede obtener a partir de una votación que se mantendrá abierta hasta el 14 de abril mediante la página principal de los paralímpicos americanos, y donde el público en general puede darse cita para votar.

“Sao Paulo me dejó una gran experiencia, de cómo es una competencia internacional, durante las pruebas me sentía seguro de mí mismo, desde que me nombraban y subía al banco, hasta que terminaba la competencia” Raúl Gutiérrez, Atleta guanajuatense

Sus objetivos

Pero hay mucho camino por recorrer y por esa razón, el guanajuatense, de 17 años de edad, inició una serie de entrenamientos en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), como parte de su preparación al Campeonato Mundial de Para Natación Ciudad de México 2017.

Raúl comparte sus entrenamientos a lado de destacadas figuras de la natación paralímpica, como la multimedallista Doramitzi González; el medallista de Río 2016, Jesús Hernández; y los medallistas parapanamericanos Cristopher Tronco y Diego López; entre otros, además de los talentos juveniles como su hermano Juan José y Natalia González Güemez.

“Sao Paulo me dejó una gran experiencia, de cómo es una competencia internacional, durante las pruebas me sentía seguro de mí mismo, desde que me nombraban y subía al banco, hasta que terminaba la competencia”, recordó Raúl, quien cumplirá 18 años el próximo 13 de mayo.

El irapuatense estará en concentración en el Centro Paralímpico Mexicano (Cepamex), hasta el próximo selectivo nacional al Mundial, que se realizará tentativamente en el mes de junio y señaló que la preparación será fuerte, ya que además de realizar una sesión matutina diaria en la alberca del CNAR, el nadador cumple con dos sesiones vespertinas en las instalaciones del Centro Paralímpico Mexicano.

“Lucha por tus sueños y nunca te rindas”, es la frase que anima al nadador, cuyo sueño es llegar a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.