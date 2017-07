Tenista Novak Djokovic avanza a cuartos de final de Wimbledon

El máximo favorito para llevarse el certamen británico se verá las caras ante el checo Tomas Berdych

Notimex

Londres .- El tenista serbio Novak Djokovic se impuso ante el francés Adrian Mannarino, en tres sets por 6-2, 7-6(5) y 6-4, y se cuela entre los ocho mejores del torneo de Wimbledon.

Durante las dos horas y 15 minutos de juego, “Nole” dominó el juego, comenzó con varios “breaks” con los que se hizo de los dos primeras mangas, consiguió el 74 por ciento de sus primeros servicios, puso en juego un 79 por ciento y dio 36 golpes ganadores.

“No he cedido un set en un evento sobre hierba entre Eastbourne y Wimbledon y me he encontrado muy bien hasta el momento. Es uno de mis torneos favoritos y espero llegar lo más lejos posible”, afirmó el raquetista de 30 años.

El encuentro debió jugarse ayer en la pista uno del All England Club, pero las cuatro horas y 48 minutos del cardiaco partido entre el español Rafael Nadal y el luxemburgués Gilles Muller, donde “Rafa” cayó derrotado, hicieron que se pospusiera.

Ahora, el máximo favorito para llevarse el certamen británico se verá las caras ante el checo Tomas Berdych, raqueta número 15 del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), quien dejó en el camino al austriaco Dominic Thiem y alcanzó la final en el 2010.