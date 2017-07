Tema familiar alejó a ‘Tecatito’ del Tricolor

El jugador indica que simplemente no podía estar en Copa Confederaciones con la Selección Mexicana por lo que ofrece una disculpa

MÉXICO.- Sin detallar los motivos de su ausencia, Jesús ‘Tecatito’ Corona aseguró que el tema familiar por el que pasó le volvió imposible mantenerse con el Tricolor, del cual dijo adiós el día previo al partido de Hexagonal contra Estados Unidos en el Estadio Azteca antes de que el equipo viajara a Rusia.

“Lo único que puedo decirles es una disculpa, principalmente a mis compañeros, al profe Osorio, en ese momento se lo dije, no era otra cosa más que mi cabeza, no podía estar ahí y la verdad que sí hubiera querido jugar la Copa Confederaciones pero al final no podía por donde lo viera”, explicó a Claro Sports.

“Es un tema familiar que no lo voy a decir, es un tema mío, personal, así que quien lo quiera respetar, que lo respete, quien no, ya lo hemos visto; están diciendo puras cosas que sobrepasan el límite, la verdad se deben de disculpar pero si no lo hacen me da igual”.

Tras su baja de la Confederaciones, el jugador tomó unas vacaciones y ya se encuentra en Porto, ilusionado con la pretemporada y volver tanto a la Liga como a la Champions.

“Estoy realmente tranquilo, con muchas ganas, con mucha ambición, y sí, estoy disfrutando de lo que ha sido estos primeros días acá”, agregó.

Explicó que el apoyo que tuvo en el Tri fue vital para continuar, pues compañeros como Rafael Márquez le dijeron que no agachara la cabeza, por lo que ese respaldo le sirvió bastante para ir “hacia donde iba” e incluso poder dormir.

“No sabía cómo iban a reaccionar pero igual iba a tomar la decisión que tomé, pero les agradezco mucho por cómo lo tomaron, ellos me dijeron: siendo personal, siendo familiar, te apoyamos en tu decisión”, relató.

“A veces lo sigo pensando y me pone un poco triste pero a la vez es algo que, lo vuelvo a repetir, no podía estar ahí, de verdad no podía, así que para lo que venga estoy dispuesto a ir”.

Sin embargo, aclaró que aún no ha tenido contacto nuevamente con Juan Carlos Osorio ni con el secretario general de la Federación Mexicana de Futbol, Guillermo Cantú.

“Pero estoy aquí para cualquier plática o lo que sea, la verdad que estoy abierto para ir a selección, lo que pasó ya pasó y listo”, afirmó.

