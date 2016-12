Taxis ejecutivos, manzana de la discordia

Mientras para Línea Dorada son muchos, Uber considera que aún son insuficientes

Karina Urbina

LEÓN, Gto.- El líder de los taxis Línea Dorada, José Luis Guerrero Mendoza, criticó la decisión de gobierno del estado de otorgar mil 314 permisos para servicio ejecutivo, pues aseguró que la demanda en Guanajuato es de alrededor de 600 o 700. En cambio, Emmanuel Delgado, representante de Uber, dijo que son pocos e incluso propone que se abra una nueva convocatoria, con mayor transparencia.

“Considero que fue un número sumamente alto, puesto que la demanda de este servicio no esperaba tantos; un servidor estima que para el estado de Guanajuato se requieren un promedio de 600 a 700, cuando mucho. Esperemos que no suceda un caos social a partir de febrero, que es cuando baja la demanda de servicio, porque ciertamente en estas fechas no damos abasto, pero en febrero va estar sumamente complicado”, dijo Guerrero Mendoza, apelando a su experiencia de 30 años en el sector.

El líder de la línea de taxis más importante en León indicó que de mil 6 permisos que el Instituto de Movilidad ha otorgado su organización sólo ha recibido 150, lo cual –comentó- le preocupa, toda vez que el resto fueron dados a empresas extranjeras, sin apoyar más a los trabajadores guanajuatenses del volante.

Añadió que todavía tienen 10 solicitudes más en el Instituto de Movilidad, las cuales están siendo valoradas, por lo que espera recibir los permisos, ya que el único requisito que les faltaba era el seguro de cobertura amplia.

De recibir estas autorizaciones, Línea Dorada llegaría a 160 permisos, aunque el gobierno del estado informó que a esta agrupación sólo se le han entregado 110.

Señaló que podrían darse conflictos entre los distintos prestadores de servicio, a causa del déficit de operadores, y tras la aprobación del número de permisos antes citado, por lo que exhortó a las autoridades estatales a endurecer los operativos y castigar conforme a la ley.

Finalmente, aseguró que no ha habido ninguna preferencia del Estado hacia la agrupación que representa, pues dijo que también sus vehículos han sufrido alrededor de 20 detenciones, aunque en suma, las sanciones no han rebasado los 100 mil pesos.

“Hay preferencia”

Por su lado, Emmanuel Delgado, presidente de la Asociación de Movilidad Alterna, que representa a Uber, manifestó que aunque apenas el jueves pasado el gobierno estatal dio a conocer que no recibirá más solicitudes para taxis ejecutivos, ya hace un mes que el Instituto de Movilidad les negó el ingreso de estos documentos, argumentando que los permisos se habían agotado.

Ante ello, considera que la entrega de permisos estuvo enfocada hacia empresas afines al gobierno estatal. Pidió al Ejecutivo reconsiderar la decisión y abrir una nueva convocatoria transparente y con oportunidades para todos.

“De entrada, son pocos permisos (…). El gobierno del estado no ha mostrado el estudio que soporte que ese número de permisos son los que se requieren”, antes de asegurar que Línea Dorada acapara entre el 10 y 15% de las autorizaciones.

El líder de Movilidad Alterna explicó que de los cerca de mil socios de Uber en la entidad sólo 100 cuentan con permiso por las “trabas” que les ponen las autoridades, por lo que la mayoría de ellos ha optado por no insistir y continuar operando sin autorización hasta que se modifique la normativa y ofrezca “cancha pareja” para todos.

“Que no haya estado abierta la convocatoria para todos es lo que nosotros hemos estado denunciando. Hay socios de Uber que sí decidieron ir a tramitar el permiso y no se los dieron, no había facilidades para ello, no así para todos los que estaban en otras líneas de taxis”, las cuales incluso ocasionaban que muchos de los conductores se pasaran a sus empresas porque a ellas “sí se los daban”, denunció.

Por otra parte, denunció que muchos taxis que obtuvieron permiso para prestar el servicio ejecutivo están levantando pasaje en la calle, lo cual viola la ley. “Muchas aplicaciones de líneas tradicionales de taxis no funcionan al 100% y muchos de estos permisos que las líneas de taxis han obtenido los están usando para ‘ruletear’ en la calle; están trabajando como taxi ´verde´ en lugar de trabajar con la aplicación.