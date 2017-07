Tardan en clausurar tomas clandestinas

Irapuato, el municipio con más ‘ordeñas’, se esfuerza en combatir el delito, dice alcalde

Alejandra Ramírez

IRAPUATO, Gto.-Luego de darse a conocer que Irapuato ocupa el primer lugar estatal en detección de tomas clandestinas, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez aseguró que se está trabajando dentro de lo que le compete a la autoridad municipal para frenar la extracción ilícita, aunque coincidió que cuando se detectan fugas el personal de Pemex siempre es el último en llegar y “brillan por su ausencia”.

Agregó además que al detectar una fuga de algún ducto y reportar a Pemex el personal tarda hasta un mes o mes y medio antes de clausurar las tomas. “Digo, ¿qué está pasando?”, se pregunta.

Coincidió con el reclamo que hizo el gobernador Miguel Márquez Márquez a directivos de Pemex por no asistir a la reunión del pasado viernes, cuando se dio a conocer la campaña contra el robo de gasolina.

“Yo les diría que no es la primera vez que no están. La verdad es que todas las instituciones, federales, estatales y municipales, hemos estado dándole seguimiento a este tema tan delicado, y quien generalmente brilla por su ausencia es Pemex, cuando debería ser el primer interesado en que esto se resolvería. Me sumó al llamado y a la molestia del gobernador, pareciera ser que a alguien no le interesa que se arregle esta situación”, agregó Ortiz Gutiérrez.

Ir más a fondo

Del llamado realizado por el gobernador a los ayuntamientos para no otorgar más permisos de uso de suelo en zonas detectadas con paso de ductos de Pemex, por el riesgo que representa, el alcalde irapuatense precisó que en el municipio se está trabajando muy de la mano con el tema policiaco y de planeación, pues el mayor paso de ductos se tiene detectado en las zonas suburbana y rural.

“Nosotros no entramos en ese llamado, o no encuadramos en ese llamado, porque estamos haciendo nuestra ‘chamba’; sin embargo, yo creo que si deberíamos ir un poquito más a fondo”, enfatizó.

Los decomisos

Por su parte, Samuel Ugalde García, secretario de Seguridad Ciudadana, señaló que la Policía municipal en lo que va del año ha recuperado 31 mil litros de combustible y 35 vehículos con contenedores, “y se está trabajando en ese sentido”.

Finalmente, enfatizó que lo importante es que también Pemex participe, pues de nada sirve detectar tomas mientras éstas no sean selladas de manera permanente por la gente capacitada, que en este caso es la de Petróleos Mexicanos.