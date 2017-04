Tania Libertad no se rinde al cáncer

La artista reconoce que no ha sido fácil pero que no se dejará caer

CDMX.- Tania Libertad dice que por tercera vez tuvo que lidiar con el “mounstrito”, así es como ella llama al cáncer de mama, con el que ha tenido que luchar por más de una década.

La cantante explicó en exclusiva, que fue gracias a la prevención que ha podido mantener a raya la enfermedad.

Desde la primera vez que el doctor le detectó el problema de salud, la cantante debía tomar unas pastillas para controlar los estrógenos de su cuerpo, sin embargo, éstos hacían estragos en su voz así que, con consentimiento de su doctor decidió dejar de tomarlas.

“Ningún doctor puede asegurarte que no te va a volver a dar, así que en pláticas con mi doctor me dijo que no hacía mucha diferencia que me las tomara o no, siempre me ha apoyado”, dice la cantante.

De esta manera, la cantante afirma que seguirá de pie y luchando día a día contra esta enfermedad, además de disfrutar de la vida a diario.