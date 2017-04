Suspende Profeco 9 casas de empeño

En lo que va del año ha colocado sellos de suspensión a estos establecimientos; recibirán sanción económica

Karina Urbina

LEÓN, Gto.- En lo que va del año la delegación Guanajuato de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ha colocado sellos de suspensión en 9 casas de empeño que en breve recibirán una sanción económica que podría ir de los 30 mil a los 500 mil pesos por violar la Norma Oficial Mexicana 179.

Así lo informó el delegado de la Procuraduría, José Huerta Arredondo, quien dijo que estas suspensiones a casas de empeño (3 en San Luis de la Paz, 4 en Salamanca y 2 en León), se derivaron de las 29 visitas de inspección que ha llevado a cabo la dependencia en lo que va de este 2017.

En ese sentido, recordó que durante el 2016 la delegación Guanajuato reportó 135 visitas de verificación en todo el Estado, las cuales derivaron en la sanción de 31 establecimientos que en la mayoría de los casos no contaban con contrato de adhesión trabajado ante Profeco, no exhibían sus tarifas en montos totales y no contaban con la calibración vigente en las básculas.

En cuanto a reclamaciones de consumidores, señalo que en el presente año se han presentado 14, en tanto que en todo el 2016 se radicaron 33, de las cuales 20 se conciliaron a favor del consumidor y las 13 restantes aún están en trámite.

“Las principales causas de reclamación de los consumidores son la negativa a la entrega de algún producto, a corregir errores en los contratos o a equivocación en la entrega del bien o la negativa a la bonificación”, explicó Huerta Arredondo.

Señaló que los operativos para detectar prácticas abusivas se continuarán realizando de manera aleatoria en coordinación con otras instituciones de gobierno para evitar que se den prácticas abusivas en contra de los consumidores, a quienes exhortó a denunciar cualquier falta por parte de este tipo de establecimientos.

Finalmente recordó que es más recomendable acudir a instituciones financieras reguladas, aunque si se opta por este tipo de opción para obtener un préstamo económico, es importante que antes de empeñar su prenda, los consumidores comparen los porcentajes de préstamo y refrendos en al menos tres establecimientos distintos para asegurarse de hacer la mejor elección.