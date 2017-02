Supuesto desvío de recursos legislativos

Según audio, reclama el diputado Alejandro Landeros acciones que realizaron sus asesores

Redacción

GUANAJUATO, Gto.- Según información surgida en un medio de televisión local, supuestamente el diputado local de Morena, David Alejandro Landeros, discutió con un familiar porque sus asesores legislativos, entre ellos Alejandro Bustos, quien además es su suplente, desviaron recursos asignados a la fracción parlamentaria por el Congreso.

“En una reunión que habría tenido lugar en diciembre, el diputado de Morena, David Alejandro Landeros, habla de la repartición de recursos”, se afirma en la nota, aunque en el audio que difunden el legislador asegura en varias ocasiones que él no ha tomado nada.

En el audio, se escucha a quien aparentemente es el diputado de Morena discutiendo con un hombre y con una mujer sin identificar.

El diálogo es el siguiente, en el que David Alejandro Landeros se percibe enojado y exaltado:

Desconocido: “¿A poco de las facturas que metieron sí agarraron dinero, Bustos?”.

-Diputado: De todo. Yo una vez le di 40 mil pesos. Yo no quiero dinero, cabrón, todo, todo. Nooo, yo no quiero nada.

– Pero si el Congreso lo expulsa…

– No le hace que me expulsen, pero se van a chingar a su… Morena se va a chingar a su madre también. Sí, no le hace. Se los va a llevar la chingada a todos, y a mí también.

– Mujer: “Ahora sí, cuando hay dinero, todos contentos y felices. Y nomás vale madre mi gente (inentendible) agarró dinero. Hay muchas pruebas. Yo voy (inentendible), hablo, y que te metan a la cárcel.

– Diputado: “¿Por qué no lo voy a correr al cabrón?” (luego es inentendible, hablan varios).

– Desconocido: “Te van a echar pa’fuera”.

– Diputado: No le hace, no le hace que hable. Todo el tiempo te han querido sacar.

¿Sabía el partido?

Entonces, en voz en off, la reportera dice: “… el diputado comenta que el comité del partido que representa, Morena, sabe de los desvíos de recursos, que incluso le han aconsejado que lo haga (no dice qué) y que acuse a su asesor Alejandro Bustos de desvío de recursos, porque no habría pruebas de la participación del diputado”.

– Diputado: Ellos ya están de acuerdo, son una pinche mafia de culeros.

– Desconocido: Pues ya date por bien servido.

– No, no me voy a dar por bien servido, que chinguen a su madre. Y sí sigo ahí…”.

– Te van a meter un procedimiento jurídico, porque hay pruebas

– Que me lo hagan.

– Porque automáticamente el Congreso lo va a saber.

– Y él también. A ver, compruébamelo, ¿dónde te firmé?

– A usted no le conviene, porque también Bustos agarró, no se haga pendejo (inentendible). También él agarró una feria y al último él es el que va a entregar cuentas, él se va a llevar el paquete.

– Nooo. Yo a mí, si me dicen que esto que lo otro, yo en la contabilidad no me meto, el que se mete es Bustos, usté hizo eso, culero, dentro del paquete, a chingar a su madre. ¿Cuándo me dio dinero, culero?, ¿dónde le firmé, de lo que dices que yo agarré?

– Eso no lo va a decir, porque también él agarró.

– A huevo. Es todo a su conveniencia, cachaaaas.

Interviene entonces otra vez la reportera: “Justo porque sabe que Morena sabe de los malos manejos y el desvío, el diputado desdeña las palabras de sus hijos cuando le advierten que lo van a expulsar del partido, declarando que primero despedirán a los asesores”.

Luego, Landeros revela que hace unos días Ernesto Prieto, dirigente estatal de Morena, le pidió que renuncie, no aclara si al partido o a la diputación.

Advierte partido de expulsión

Por su lado, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena, a través de su presidente, Ernesto Prieto, emitió ayer mismo un comunicado en el que señala que se da vista de esta situación a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, solicitándole aplique medidas cautelares.

“En nuestro partido tenemos tres principios: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Ante ello de demostrarse desvíos de recursos o actos de corrupción por parte de algún miembro de Morena, éste deberá ser debidamente sancionado con la expulsión del partido. No toleraremos acciones contrarias a nuestros principios”, agrega el documento.

Y ejemplifica con la expulsión del partido de J. Ynés Piña Cofradía, regidor en Celaya, “por haber violado nuestros principios al aprobar un injustificado endeudamiento”.

Congreso ofrece Investigar

Christian Cruz, secretario general del Congreso, anunció que se iniciará una investigación sobre los hechos denunciados en el audio donde aparentemente el diputado de Morena habla con dos personas sobre desvío de recursos, aunque aclaró no tener más elementos que lo publicado en TV. “No sé del trámite jurídico del arranque o del inicio de un proceso de investigación, pero con toda seguridad esto es materia de poder llevarse a cabo no solamente el proceso de investigación, sino un proceso que nos permita aclarar y esclarecer el uso y destino de los recursos”.