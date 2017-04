Supervisan presa de La Golondrina

En el lugar se instalará un campamento de protección a los visitantes donde se brindará asistencia prehospitalaria

Manuel Arriaga

PÉNJAMO, Gto.- Ayer cuerpos de emergencia del municipio de Pénjamo realizaron un recorrido de reconocimiento en lancha en la presa La Golondrina justo donde se concentra la mayor cantidad de visitantes que acuden al municipio para pasar la Semana Santa en compañía de sus amigos y familiares.

En el lugar se instalará un campamento de protección a los visitantes donde se brindará asistencia prehospitalaria. A través de un comunicado la Coordinación municipal de Protección Civil emitió algunas recomendaciones para evitar alguna contingencia y terminar el período vacacional de Semana Santa con saldo blanco.

La dependencia municipal recomendó no ingresar a cuerpos de agua que no sean seguros y que no cuenten con las condiciones mínimas de seguridad, pese a esto cientos de personas se congregan en las presas y ríos del municipio donde incluso algunas personas han perecido en años anteriores.

Recomendaciones

Protección Civil da unos consejos para los visitantes.

Si acuden al campo: