SumandoEsfuerzos

Gasolinas

Yulma Rocha



Los populistas. Ellos dicen que para vivir mejor todo debe ser gratis, eliminar impuestos y aumentar el gasto social; aquí recuerdo a López Obrador prometiendo construir cinco refinerías, más dinero para ayudar a los pobres y eliminando impuestos, algo impensable, pero muy atractivo para su ‘clientela’. Por el contrario, todos sabemos que ningún aumento a cualquier producto es popular, y lo estamos confirmando con el aumento de los precios de la gasolina, cuya crítica ha sido alimentada por el populismo y el oportunismo.

Por muchos años las gasolinas han estado subsidiadas, es decir, el gobierno destinaba 1.1 billones de pesos a compensar la diferencia entre el precio real de importación o generación de los combustibles y el que paga el consumidor, es decir, pagamos un precio ficticio bajo el supuesto de no afectar a los que menos tienen; sin embargo esto también es ficticio porque es un subsidio que se aplica indiscriminadamente a todos los consumidores a los que tienen poco y a los que tienen mucho, incluso se ha estado subsidiando a los segmentos con más ingreso de la población, el 20% con mayor ingreso del país recibe casi 60% del beneficio total, cuando el 20% con menor ingreso recibe tan sólo el 3% ( IMCO).

Esto ya no lo puede seguir haciendo el gobierno, pues de continuar con esta medida se tendría que recurrir a recortes en todos los rubros incluidos los sociales, contratar más deuda o aumentar los impuestos; tan solo el recurso que se destinaba a las gasolinas es el doble del presupuesto a Prospera o la mitad del IMSS.

Ahora en México los precios ya no los fijará el gobierno, sino conforme al mercado internacional que contempla los precios del petróleo, el tipo de cambio y los costos de almacenamiento, transportación y distribución. En todos los países, con mayor o menor ingreso el precio de la gasolina ha subido y no por decisión del gobierno, sino por los precios del mercado, principalmente porque subió el precio del petróleo en un 67%.

Lo que está sucediendo es que México está pasando de un esquema cerrado donde el gobierno tenía el monopolio de la venta de gasolina a uno abierto de competencia, ahora Pemex no será el único que venda combustibles ahora habrá más proveedores, tal y como sucede con los servicios de telefonía y televisión; es un proceso por el que México tenía que haber pasado desde hace muchos años y que no se hizo precisamente por los costos políticos que ello implicaba. No podemos dejar de lado los problemas que arrastra Pemex desde hace años como la falta de inversión, infraestructura obsoleta, robo de combustible. Con el modelo actual, pagamos menos que en otros países por las gasolinas cuando los precios internacionales del petróleo suben demasiado, pero también pagamos más cuando éstos disminuyen considerablemente.

Con el nuevo esquema, se han comprometido inversiones por 2 mil millones de dólares en transporte y almacenamiento, y se esperan al menos 12 mil millones de dólares adicionales para el expendio al público de combustibles. Sin la reforma esto hubiera sido imposible.

Los oportunistas. Por muchos años la oposición señaló que Hacienda debería de dejar de determinar los precios de la gasolina, pues ya no lo hará; sin embargo, ahora ya no se acuerdan, ahora habrá elementos que incidirán en los precios como el tipo de cambio, impuestos, los costos de transportación, almacenamiento incluido los precios del petróleo, tal y como lo pidió el PAN que decía que si los precios del petróleo bajaban, también bajaría la gasolina.

Ahora los vemos en videos y pronunciamientos en redes sociales clamando, no por el interés de la gente, sino por el propio, empujando a la gente incluso a la anarquía en lugar de informarlos adecuadamente, erigiéndose como curanderos de los grandes problemas del país, pero que los que ya estuvieron no hicieron nada por resolverlos, al contrario, dilapidaron los excedentes petroleros; y los que dicen tener una varita mágica para resolver los problemas del país de un día para otro pero sembrando división social para sus intereses políticos a través de mensajes mediáticos que impiden visualizar la realidad en el abasto de energéticos, así como las condiciones macroeconómicas e internas que tiene un país como el nuestro.

Creo que uno de los problemas radica en la desconfianza que siente la gente en sus gobiernos, así como la percepción de que el pago de sus impuestos no se ve reflejado en servicios de calidad; ahí está el gran reto.