SumandoEsfuerzos

La amenaza del populismo

El concepto de populismo ha ido evolucionando con el paso de los tiempos, lo que antes se consideraba como una táctica para los pronunciamientos discursivos con respecto a algún movimiento social, ahora es un verdadero fenómeno político presente en América Latina con resultados desastrosos, basta con voltear a ver Venezuela, contagiándose en España y Europa y que está echando raíces en México, por tanto no se debe minimizar, puesto que representa una amenaza para todos los aspectos de la democracia.

Entre los elementos que distinguen a los populistas están su tendencia a dividir a la sociedad, los buenos contra los malos, los ricos contra los pobres, el pueblo contra la ‘mafia del poder’, ¿les suena esta frase?, quieren romper con las estructuras institucionales porque ahí está la fuente de opresión del pueblo, por eso la frase de ‘al diablo con las instituciones’, porque ellos lo son todo; por eso la intención de López Obrador de desacreditar una de las instituciones en las que más confían los mexicanos: las Fuerzas Armadas, y ya no sólo con sus discursos sino con series de televisión (adoctrinamiento).

Buscan un Estado totalitario que concentre todo el poder vulnerando la división de poderes y todo resquicio de contrapeso; hay una obsesión porque el Estado controle todo, la economía, el mercado, recordemos otra frase “el petróleo es del pueblo… recuperaré el petróleo en el 18”. Buscan un estado benefactor, protector a través de una política de corte asistencialista que reparta apoyos y dinero; su intención no es reducir la pobreza, sino tener redes clientelares que les aseguren su permanencia en el poder ofreciendo soluciones fáciles a los grandes problemas del país: “Se construirán refinerías… habrá empleo para todos… todos ganarán más dinero… se duplicará el apoyo a adultos mayores…”.

Saben del poder de la educación, por ello utilizan métodos de adoctrinamiento, se infiltran en las universidades, por eso López Obrador ha creado sus universidades ‘patito’ que no cuentan con el aval de la SEP, ha dicho que ya no habrá exámenes para ingresar a la universidad y que revertirá la reforma educativa porque sabe que la educación es el principal instrumento contra el populismo.

Manifiestan un desprecio por libertades no sólo económicas, sino de expresión y de prensa, AMLO dijo que los periodistas de Veracruz estaban maiceados y enfrentó al periodista Martín Moreno sólo por escribir ‘Por qué no votaré por López Obrador’. Todo esto combinado con discursos emotivos, más que racionales, invocando a Dios y el reino de los cielos, el amor, la esperanza y la Moral, centrándose en el pueblo no como un sujeto de derechos -porque para el populista el pueblo sólo es un elemento discursivo-, sino como una masa amorfa, pero oprimida por una élite y por eso llama a la radicalización.

Y por eso no hay que minimizar las señales de populismo que se están presentando en México, lo que está sucediendo en Venezuela es lo que quieren para nuestro país, ya no sólo es el discurso que se aprovecha de la necesidad y engaña sin pudor para llegar al poder, es realmente una amenaza para la estabilidad de nuestro país y las libertades conquistadas.

Hasta la próxima.