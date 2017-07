Sugieren a regidor capitalino que renuncie a Morena y se afilie al PRI o al PAN

Ernesto Prieto revela que Jaime Emilio Arellano actúa en contra de los estatutos del partido por lo que podría ser desafiliado

María Espino

GUANAJUATO, Gto.- Por no acatar lo establecido en los estatutos de Morena en cuanto a la aportación del 50% del salario, asistir a eventos del Gobernador Miguel Márquez Márquez, representar al alcalde capitalino Edgar Castro Cerrillo en algunos eventos, entre otros aspectos le han valido al regidor Jaime Emilio Arellano Roig que el partido para el que milita inicie un proceso para quitarle la representatividad que ostenta en el ayuntamiento de Guanajuato.

Lo anterior lo informó Ernesto Prieto Gallardo, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Morena, quien explicó que existe una queja muy avanzada por parte de un grupo de afiliados a Morena en Guanajuato que denuncian ante el órgano jurisdiccional de Morena al regidor Jaime Emilio Arellano Roig por actuar en contra de los estatutos del partido y reveló que se realizó la audiencia de pruebas y alegatos y que el edil no se presentó, por lo que dijo espera que a mediados de agosto la Comisión Nacional haga oficial su salida.

Reprobó que Arellano represente públicamente al alcalde Edgar Castro Cerrillo pues dijo que se trata de un político altamente cuestionado y que su actitud denota servilismo, “su página de Facebook es una apología a una supuesta excelente administración municipal, en este caso priista, Emilio parce más asistente, chalan, el que carga el maletín al presidente municipal del PRI (…) nos queda claro que no comulga con los principios del partido”.

Destacó la participación del regidor en la entrega de mochilas del gobernador Estatal Miguel Márquez Márquez en dijo que incluso se vistió con los clores del blanquiazul y secundó un ato de claro proselitismo usando recursos públicos, por lo que sugirió que mejor renuncie a Morena y se afilie al PRI o al PAN.

Prieto recordó que en octubre del 2016 Arellano no estuvo cuando el dirigente Nacional Andrés Manuel López Obrador estuvo en el municipio y subrayó que el regidor no ha dado el 50% de sus percepciones tal como lo establecen los estatutos de Morena, por lo que manifestó que todo abona para que se dé la cancelación de su afiliación.

“En Morena buscamos una transformación del país y una nueva forma de hacer política, esto que ha hecho este individuo va en contra de los postulados de Morena”, finalizó.

Seguramente me correrán: Emilio Arellano

Emilio Arellano manifestó estar preparado para que su salida de Morena sea una realidad, sin embargo mencionó que Ernesto Prieto se está adelantando a los resultados.

“Seguramente me van a correr del partido, sé que no soy una pieza fácil y menos con esta gente que quiere puros borregos, soy una persona crítica y cuando alguien hace las cosas mal se las digo (…) soy parte de un órgano de gobierno si no trabajamos juntos no sacamos nada (…) asumo mis responsabilidades”.

Respecto a la aportación del 50% de su salario reveló que reunió dinero de las quincenas de febrero a abril y lo distribuyó entre los comités de Irapuato, San Felipe, Guanajuato, Salamanca y Villagrán en donde dijo no están de acuerdo en la manera como se está llevando el Comité Ejecutivo.