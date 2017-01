El ‘sueño americano’ fue real para 2 acambarenses

Una pareja de Acámbaro logró desde hace 30 años consolidar su

vida en los EE. UU.

Onofre Lujano / Acámbaro

Martín y Rocío, dos acambarenses que partieron a los Estados Unidos hace 30 años para buscar el ‘sueño americano’, ahora regresan a su terruño a visitar a sus familiares, allá tienen hijas y nietos, pero tienen incertidumbre sobre lo que sucederá a partir del 20 de enero, cuando Donald Trump asuma la presidencia de los EE. UU.

El matrimonio tiene tres hijas que estudian dentro del programa Dream Act (Acción diferida), y dudas si podrán seguir gozando del beneficio para los estudios universitarios de Jessica Arlette, Yadira Yanette y la más pequeña Stefania Edith, todas de apellido Lujano Guzmán.

Martín señala que les preocupa que con el nuevo gobierno todo cambie, sin embargo, señala que hay equilibrios en las cámaras y por lo pronto ya preparan sus maletas para regresar a San Juan Capistrano, en el estado de California; aconsejan a quienes quieran migran no detener sus aspiraciones ante la actual situación.

Martín Lujano y Rocío Guzmán Moncada afirman haber pasado una feliz estancia en Acámbaro con sus familias, y aunque después de 30 años de no visitarlos y de que algunos hayan fallecido, reflexionan que fue porque la falta de documentación legal que los obligara a ser deportados.

Martín Lujano cuenta que emigró junto con su esposa y sus tres hijas porque no había trabajo estable en Acámbaro, por un tiempo fue ferrocarrilero pero por temporadas, por lo que decidieron irse a los Estados unidos, “algo de lo que no me arrepiento, a pesar de que tuvimos que vivir muchos peligros para cruzar la frontera por Tijuana”.

Lujano refiere que en su camino salió ileso con su familia, porque hay pandillas y muchas familias se quedan en el intento, dejan a sus niños, algunos llegan a su destino mutilados, “ya tengo a dos de mis hijas casadas, la más pequeña tiene 27 años y este años se casa”.

El acambarense agrega que “el ‘sueño americano’ sí es una realidad, en mi caso se dio y me ha funcionado bastante como es la educación de mis hijas, sin embargo no puedo desairar a mi México, donde tengo mis raíces, pero debo ser agradecido con ese país extranjero que nos acogió”.

“Ahora es más

difícil entrar”

Hace 30 años entró con su familia por Tijuana, “en aquellos tiempos era difícil entrar por cualquier sitio, ahora considero que es más aún porque Migración se ha ido modernizando y las tecnologías han hecho más blindada la frontera”.

Su primer trabajo fue en un restaurante, después jardinería, construcción, “llegué a un restaurante ganado lo más mínimo, luego ingresé a la jardinería, tuve dos trabajos simultáneos porque la economía me los exigía y después otra parte del ‘sueño americano’ era tener la legalización de nuestra estadía, no fue fácil porque pasó mucho tiempo y fue en este pasado año 2016 cuando regularizamos nuestro estatus migratorio”, lo cual lograron gracias a que una de sus hijas pudo adquirir la ciudadanía.

Sobre la propuesta de Trump para frenar el Dream Act para los estudiantes, Lujano considera que “los estudiantes se la ganaron ya con el tiempo, le va costar tiempo quitarlo porque está el Senado y no es fácil”.

“Ya Obama ha dicho que los estudiantes y migrantes somos el futuro y es el lema que traemos como migrantes y con el permiso de los hijos para estudiar con fuerza y unión no pasarán sus propuestas”.

Del muro que propone levantar en la frontera dice: “es también nuestra fuerza, nosotros tenemos nuestro muro de autodefensa porque ya echamos raíces, estamos fuertes, vamos estar unidos los latinos y el 20 de enero habrá grandes protestas, los líderes están muy activos y recordemos que cuando fue nombrado Trump como presidente de los Estados unidos, hubo protestas, ahora que toma posesión, en cada estado habrá inconformidades y manifestaciones en grande”.

“A las nuevas generaciones de migrantes que nacieron haya, es difícil que las leyes antimigrantes repercutan contra ellos porque son ciudadanos, los que están en riesgo son nuestros hijos porque están con un permiso, pero ya los nietos se convierten en ciudadanos estadounidenses”.

También cree que la discriminación no va a incrementar porque existen leyes contra ella, y que confían en las leyes porque son muy severas, rectas y estrictas”.

Y negó que vaya escasear el trabajo, porque los estadounidenses no realizan ciertas labores, “ellos están acostumbrados a estar sentados frente a un escritorio y hacer ese tipo de actividades, el migrante hace los trabajos pesados, no creemos que se disminuyan, las fuentes de trabajo van estar ahí”.