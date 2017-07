Sorpresas te da la vida: No más salsa para Blades

Con 69 años, el músico anuncia gira del adiós. “No es cuento, es la última vez que podrán escuchar estas canciones”, dice

El Universal

Ciudad de México .- A Rubén Blades no le faltan los proyectos, pero sí el tiempo.

Por eso ayer en España anunció lo que será su última gira con un gran proyecto de salsa.

“Vengan al show de Madrid, esto no es cuento. No es esto de me voy y regreso al otro año. En serio que no volveré para tocar estos temas”, dijo el músico panameño.

Blades, que el lunes terminó de rodar la próxima temporada de la serie televisiva de zombis Fear the Walking Dead, enumeró ayer en la Casa América de Madrid los proyectos que le gustaría desarrollar a mediano plazo (pintura, paleontología, producción de documentales, un máster de sociología…), cuando al instante siguiente comenzó a sentirse aplastado por la cantidad de compromisos que ya ha asumido en lo inmediato: un disco con el grupo Boca Livre de Brasil, otro de su alter ego Medoro Madera, un tercero con banda nueva y ritmos rock-pop-reggaetón, además de un cuarto que tenía previsto con el difunto Paco Lucía y en el que podría contar con el saxofonista Wayne Shorter.

Luego, por supuesto, vendrá el rodaje de una nueva temporada de la serie Fear of the Walking Dead.

Miedo gastronómico. Para grabar la serie, Blades recordó que ha estado viviendo los últimos seis meses en Rosarito, en Baja California, rodando en lugares de Mexicali y Ensenada con un equipo de producción mayoritariamente mexicano.

“Cuando me preguntaban si no teníamos miedo en México (a causa de la violencia) yo respondía: sí, miedo de engordar, que la comida es muy buena”, rió.

“Por supuesto no tuvimos ningún problema. La gente es muy amable. Y los vinos son espectaculares”, dijo Blades, quien hizo una precisión.

“La primera vez que me hablaron de vinos mexicanos, me sonó como ‘Donald Trump presidente’: no me empataba la cosa. Pero ahora puedo decir que son excepcionales”, aseguró el cantante.

Blades estudia la posibilidad de tocar en algún punto de Baja California durante esta gira de despedida, llamada Caminando, Adiós y Gracias.

Señaló que es un tour que va organizando sobre la marcha, visitando ciudades con las que tiene un especial vínculo sentimental.

Hasta ahora los conciertos ya pactados son en Barcelona, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Arubam dirante el Caribbean Sea Jazz Festival.

El artista reconoció que uno de los principales proyectos que tiene en su horizonte y le empuja a despedirse de los grandes escenarios son las elecciones panameñas de 2019, pero no concretó si se presentará a las mismas.

“Mi experiencia de cinco años de servicio público (como ministro de Turismo entre 2005 y 2009) fue buena y me indica que se pueden resolver problemas desde la política. Para 2019 lo primero es presentar un argumentario que tenga sentido. Luego, veremos”, dijo Blades.

El anterior asalto a la presidencia de Blades fue en 1994 al frente del Movimiento Papa Egoró. Blades asegura que ahora nunca intentaría crear una plataforma de esas características: “La experiencia me demostró que es muy difícil desde un partido organizado hacer los cambios que se necesitan”.

El panameño cree que pueden reunirse las características para que eclosione un candidato independiente, apoyándose en el actual descontento con los políticos profesionales y la progresión de las redes sociales, que permiten dialogar con los ciudadanos sin intermediarios.

A ese respecto destacó la fuerza de su web www.rubenblades.com, desde la que ha mantenido cruces de reproches con el presidente venezolano, Nicolás Maduro y que, antes de las elecciones de 2019, quiere fomentar como un espacio de diálogo sobre problemas comunes a toda América Latina, como la escasez de vivienda social.

Mientras ese momento llega, Blades avanzará con su gira. “La selección del repertorio será de lo más difícil”, aventuró. “Tienen que ser temas que demuestren la capacidad de la banda, y cubrir todas las fases de mi carrera: Willie Colón, Seis del Solar y la actual”. Blades se despide: “Vengan si quieren decir ‘Yo vi la última vez que cantó aquí Pedro Navaja’, en caso de que eso de verdad tenga algún valor”.