Sorpresa tricolor

Admite Elías que el llamado no llega en el mejor momento

SUN

CDMX.- Tanto Elías Hernández como Luis Montes, fueron sorprendidos con la convocatoria por el estratega colombiano Juan Carlos Osorio a la Selección Mexicana de Futbol que se enfrentará en un amistoso ante Islandia la próxima semana.

Elías Hernández hizo hincapié en que luego de haber salido de una lesión, resulta pronto para enrolarse en los trabajos del combinado nacional, pero que no desaprovechará la oportunidad del llamado, de esos que se han presentado a cuentagotas para el jugador a pesar de ser un indiscutible en la Fiera.

“(Sorprende) porque vengo regresando de la lesión, no he jugado de titular, he tenido pocos minutos pero es más por esa cuestión, porque sé que no tengo que demostrar nada, sí tengo que hacer las cosas lo mejor posible”, declaró Hernández en rueda de prensa celebrada el día de ayer en las instalaciones del Estadio León.

Por su parte, Luis Montes expresó que se siente comprometido con el llamado y lo toma como una nueva chance de llenarle el ojo al estratega sudamericano en el duelo que se realizará en Las Vegas, Nevada. “Me siento comprometido, hay que aprovechar la oportunidad. Física y futbolísticamente estoy bien”, señaló.

Un caso peculiar, pero inverso, se presentó con Fernando Navarro, a quien se le esperaba un llamado para concentración pero no llegó; “Pensé que (Fernando Navarro) iba a estar ahí por cómo ha venido jugando, nos hemos entendido muy bien, defensivamente cumple con todo los requisitos y ofensivamente te aporta demasiado, sorprende que no haya estado, pero sabemos que esto es así, en su momento le llegará la oportunidad”, dijo Elías Hernández.