Solicitan que Municipio se responsabilice

LEÓN, Gto.- Los regidores de oposición en el Ayuntamiento consideran que la administración municipal debe responsabilizarse de la estructura que colapsó por los fuertes vientos en el Estadio Domingo Santana, pues la rehabilitación de este inmueble deportivo se presumió como una de las 400 obras que anunció el alcalde Héctor López Santillana.

“Al ser considerada ésta, de manera general como una de las 400 obras del gobierno de Héctor López Santillana, así mismo el gobierno tiene que hacerse responsable de los incidentes o percances que pasen en alguna de estas obras, y la de sus daños colaterales”, dijo el regidor del PVEM, Sergio Contreras, quien criticó que el gobierno municipal se deslinde de este percance y culpe directamente al particular.

La regidora del PRI, Norma Patricia López Zúñiga, reveló que hasta el momento los miembros del Consejo Directivo de la Comisión Municipal del Deporte y Cultura Física de León (Comude) no han revisado los dictámenes jurídicos que avalan la rehabilitación del estadio de beisbol Domingo Santana y la permanencia del equipo en ese lugar.

“En la última revisión de la obra surgió el tema de lo jurídico y la Comude no sabía nada, (…) Si no se hizo un instrumento jurídico adecuado y si no está la validación por parte del presidente del consejo, por parte de director y del presidente se viene abajo” dijo la regidora Norma Patricia López Zúñiga.

