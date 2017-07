En SMA denuncian que empresario daña zona

Lo acusan de romper el pretil de presa y afectar a vecinos de colonia Azteca

Emilio Castillo

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto.- Un empresario que pretende hacer un proyecto inmobiliario cerca de la zona del Obraje, ha causado daños al pretil de la presa y afectaciones a vecinos de la colonia Azteca sin que autoridades de San Miguel de Allende hagan algo, denuncian vecinos.

“El conflicto empieza a partir de que el señor (Pablo Rodríguez) nos quitó la calle que era de 8 metros, nosotros no estábamos de acuerdo; hemos peleado mucho por defender nuestra pasada para que nos dejen los 8 metros pero no lo logramos, nos dejó 5 metros y luego nos lo querían reducir a 4 metros; se supone que era de nosotros, en nuestras escrituras dice calle no dice andador ni dice callejón, dice calle”

Martina Tovar, Presidenta de colonos de la Azteca