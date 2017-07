Con o sin Televisa, quiere ser la reina

Denisse Franco será la primera Mexicana Universal, título que sustituye al de Nuestra Belleza tras el rompimiento de Lupita Jones con la televisora

El Universal

Ciudad de México .- Fue en marzo cuando Denisse Franco, de Culiacán, Sinaloa, se alzó como la ganadora de Nuestra Belleza México. La emoción, nervios y la sonrisa, sobre todo la sonrisa de la chica, fueron evidentes al ser coronada. Sin embargo, días después se dio la noticia de que las oficinas del certamen dentro de Televisa habían desaparecido.

Pronto se confirmó que efectivamente la televisora decidió abandonar el concurso de belleza que había organizado desde 1994 en sociedad con Lupita Jones, Miss Universo 1991.

Pero esto no ha sido impedimento para que la culiacanense continúe su camino a Miss Universo 2018, apoyada ahora únicamente por Jones y su nueva plataforma, Mexicana Universal.

En entrevista, Denisse Franco habló sobre sus ganas de proyectar la imagen de una mujer mexicana fuerte en mayo próximo, fecha en la que se celebrará Miss Universo, así como la preparación que tiene ahora sin el respaldo de la televisora de San Ángel.

“Estoy tomando clases personales; estuve cursando clases en el CEA (Centro de Educación Artística de Televisa) pero ahora son clases personales. Me incorporé en otro tipo de preparación, ya que ha habido algunos cambios que necesitamos ajustar. Llevo clases de expresión verbal, hago gimnasio y dietas. Acudo con la dermatóloga porque obviamente es muy importante tener una piel sana.

“Estoy tomando clases de inglés porque es fundamental conocer ese idioma y tengo también clases de expresión corporal para soltarme más, para ser más auténtica, y clases de cultura general para estar enterada de mi país y de los problemas que acontecen actualmente”, afirma.

Adelantó que luego de cortar relaciones con Televisa, el momento en el que revelen la plataforma donde se transmitirá Mexicana Universal está por llegar. “Estamos en trámites con otra televisora. No tenemos ya nada que ver con Televisa. Es una incógnita (la televisora con la que Lupita Jones se asociará), ya en una semana más o menos, se hará público cuál televisora”.

Comentó que aun cuando sí pudo conocer a Ximena Navarrete (Miss Universo 2010), no mantiene tanta comunicación con ella, pero sí tienen admiración mutua. “Me felicitó el día que gané, me dio algunos consejos pero fue todo, de ahí no hemos hablado. La verdad se portó muy linda”.

Afirma que en ese rubro, es Lupita Jones quien supervisa su preparación. “Está haciendo un muy buen papel porque me coordina, además de eso vigila mis clases. Tenemos una estrecha comunicación, está al pendiente de lo que estoy y no estoy haciendo, si lo hago bien o mal. Es importante la comunicación; tenemos que dar lo mejor”.

Nuevo concepto. Luego de que se hiciera viral la historia de Evita Delmundo (la joven cuyo cuerpo está cubierto por lunares y verrugas y que concursa por ser Miss Filipinas), Denisse Franco afirma que esa apertura a otros tipos de belleza podría incluso abrir la posibilidad a que modelos plus size sean parte de los concursos de belleza.

“¿Por qué no? Estaría increíble así como la Miss Canadá del año pasado (Jenna Talackova, transexual). Me parece increíble que no tuvieran ningún tipo de discriminación, me encanta este nuevo formato de Miss Universo”.

Subrayó que espera que la gente vea que más que sólo un concurso, se requiere de una preparación, en su caso, desde tempranas horas del día hasta cuando llega la noche.

“En realidad es como un trabajo porque representar a tu país no es cualquier cosa. Tienes una responsabilidad grande, te tienes que preparar en todos los aspectos porque estás dando una imagen de todos los mexicanos, no solamente de ti: desde cultura general hasta cómo expresarme, no es nada fácil presentar la imagen de México ante el mundo”.

Franco no descartó la idea de ocupar la popularidad de la corona para combinarla en el mundo artístico pero aseguró que quiere retomar su carrera de medicina. “Mexicana Universal es una gran plataforma para el medio artístico pero tengo bien planteado que quiero retomar mi carrera. Voy a aprovechar cualquier oportunidad que venga en el camino, tampoco voy a desaprovechar las opciones porque sólo se dan una vez en la vida”.

Me gustaría unir mi carrera con Miss Universo y aprovechar el título. Unirme a fundaciones para apoyar a niños con desnutrición, pero sobre todo me gustaría mucho empoderar a la mujer mexicana y del mundo. Me gustaría resaltar que las mujeres mexicanas somos muy luchonas y que no descansamos hasta conseguir nuestra meta”, afirmó la modelo.