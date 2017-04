Sin escrituras y sin pagar predial, Comité del PAN

Argumenta partido que no se había escriturado porque se tenían que pagar los impuestos

Catalina Reyes

GUANAJUATO, Gto.- En 2015, el Comité Directivo Municipal de León no tenía escrituras ni había pagado el impuesto predial, descubrió el personal del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) en la auditoría que le practicaron al Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN.

El acuerdo de la auditoría aprobado por el IEEG, en poder de Correo, refiere en la observación número 46 que el 12 de noviembre de 2015 se solicitó al partido político copia del inventario de activo fijo del Comité Directivo Estatal, a efecto de realizar la revisión del mismo.

“El partido político manifestó que no se ha hecho la escrituración porque se tienen que hacer el pago de impuestos, por lo que al verificar los registros contables de la contabilidad puesta a disposición el 1 de septiembre de 2015, del Comité Directivo Municipal de León y del Comité Directivo Estatal, no se encuentran registros del pago del impuesto predial de este bien inmueble” Acta parcial de la auditoría del IEEG

Como el documento no fue proporcionado, los días 7, 8, 9, 10 y 18 de diciembre de 2015, los auditores revisaron con base en el auxiliar contable y las balanzas de comprobación, fueron atendidos por el contador público José Alberto Domínguez Sánchez, en su carácter de encargado de Administración y Finanzas del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Guanajuato.

Una vez revisada la documental proporcionada se observó que en el auxiliar contable del Comité se refleja un saldo en la cuenta de terrenos denominada “León”, por 227 mil 448 pesos.

“Al cuestionar al contador José Alberto Domínguez Sánchez sobre el mismo, así como por la documental que acredite la propiedad del inmueble, manifestó: “no se ha hecho la escrituración porque se tiene que hacer el pago de impuestos, además se tiene que solicitar un poder para actos de dominio”, sin proporcionar documentación alguna que soportara su dicho”.

La ubicación del terreno es en bulevar Jorge Vértiz Campero No. 159 esquina bulevar Vicente Valtierra León.

De la revisión de inventarios realizada en el Comité Directivo Municipal de León, se observó que actualmente se encuentra construido el edificio de las oficinas del PAN.

Confirma Registro Público de la Propiedad

“Es preciso mencionar que derivado del procedimiento de confirmación externa que se realizó, la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías Públicas no proporcionó el certificado de propiedad de algún terreno inscrito en el Registro Público de la Propiedad de León, con ubicación en Blvd. Jorge Vértiz Campero No. 159 esquina Blvd. Vicente Valtierra León, por lo que se confirma que no existe escrituración alguna del terreno registrado contablemente en la contabilidad del Comité Directivo Estatal.

“Por lo anterior y toda vez que el partido político no presentó las escrituras y/o certificado de propiedad del inmueble referido, la(s) póliza(s) contable(s) correspondiente(s) a este activo, y la propuesta donde emane el ajuste de auditoría correspondiente a este bien, se tiene por no solventada la observación notificada en la última acta parcial.

“Así, el partido político manifestó que no se ha hecho la escrituración porque se tienen que hacer el pago de impuestos, por lo que al verificar los registros contables de la contabilidad puesta a disposición el 1 de septiembre de 2015, del Comité Directivo Municipal de León y del Comité Directivo Estatal, no se encuentran registros del pago del impuesto predial de este bien inmueble.

“En consecuencia, se considera que también se viola el numeral 28.1, primer párrafo, de los lineamientos, formatos e instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales y estatales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes; en relación con lo dispuesto en los artículos 161 y 166 de la Ley de Hacienda para los municipios del estado de Guanajuato, que obligan al pago de impuestos”, concluyó la auditoría.

Ese edificio del comité municipal del PAN fue inaugurado el 11 de junio de 2011, cuando Miguel Ángel Salim Alle era el presidente del comité.