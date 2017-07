Sin cambios, Ley de Movilidad, recalca diputado Juan C. Muñoz

Indicó que de ser necesario se revisarán y modificarán otros temas, que por la falta de cumplimiento de los municipios aún no funcionan

LEÓN, Gto.- El diputado local panista Juan Carlos Muñoz Márquez manifestó que el Congreso del Estado no revisará la Ley de Movilidad para modificar el apartado sobre transporte ejecutivo, pese a que conductores de Uber han expresado la necesidad de una reforma para ampliar el número de permisos.

A decir del legislador del Partido Acción Nacional -también presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones de la Legislatura local-, dicha ley es un modelo a nivel nacional, lo cual no significa que no deba revisarse de manera constante.

“Se está revisando expost, eso se tiene que hacer; la ley no obliga, pero en el tema de taxis y en el tema de cómo está la ley (…) está bien hecha. Ya le dimos vueltas, es la ley modelo, es la única ley que no ha tenido impugnaciones a nivel nacional y que los amparos no han prosperado”, declaró el también empresario transportista Juan Carlos Muñoz.

Municipios, aún con pendientes

Indicó que de ser necesario se revisarán y modificarán otros temas, que por la falta de cumplimiento de los municipios aún no funcionan, como los reglamentos locales.

“Aunque estén los reglamentos, todavía no entran en funciones. Dimos un periodo de adecuación, por ejemplo, para el tema de las ciclopistas, y León apenas va a la vanguardia, pero hay todavía muchos municipios que desconocemos si van a funcionar”, destacó.

Respecto a las multas a taxis ilegales, el legislador blanquiazul señaló que es el Instituto de Movilidad el que tiene que encargarse de resolver la petición de los operadores, no el Congreso local.

