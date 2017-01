Signan cuestionado pacto en apoyo de economía familiar

Coparmex rechaza

sumarse y lo califica

como “improvisado,

incompleto e insuficiente”

SUN / Ciudad de México

El presidente Enrique Peña Nieto atestiguó la firma del ‘Acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar’, que realizaron empresarios y líderes sindicales ayer en Los Pinos, al cual decidió no integrarse la Coparmex debido a que lo considera “improvisado, incompleto e insuficiente”.

Dicho pacto, aclararon los signatarios, tiene como fin coadyuvar para no incurrir en un aumento indiscriminado de precios en productos de la canasta básica, así como impulsar inversiones y proteger el empleo de las familias mexicanas, luego del ajuste al precio de las gasolinas.

“El acuerdo que hoy suscribimos surge de un sustantivo diálogo para proteger la economía nacional y, desde luego, la de las familias”, detalló el Ejecutivo, al agradecer el compromiso del sector empresarial “para no incurrir en un aumento indiscriminado de precios de los productos básicos, posible porque la gasolina sólo representa una fracción del costo de la producción”.

No obstante, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que rechazó firmarlo porque no es resultado de un diálogo social, no tiene metas concretas, ni compromisos claros por parte del gobierno, además de que se construyó en tres días como una estrategia de comunicación.

“No estamos en contra del gobierno, ni de quienes suscriben el acuerdo, por el contrario, estamos a favor de un acuerdo real, de compromisos concretos (…) basado en un diálogo cara a cara, donde pongamos por delante el bien común antes que cualquier otro interés particular”, dijo Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex.

Reitera EPN: ‘gasolinazo’,

por precios mundiales

En la firma del acuerdo, acompañado de miembros del gabinete económico, Peña Nieto aseveró que su administración hará todo lo posible para que el ajuste en la gasolina impacte lo menos posible en la economía familiar.

“El ajuste (en el precio de las gasolinas) no es consecuencia de la reforma energética, ni de la hacendaria, sino refleja directamente el incremento internacional que se ha dado al precio de la gasolina”, reiteró el mandatario.